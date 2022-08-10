Инфляция в США замедлилась впервые с апреля

В США впервые с апреля замедлилась инфляция. Такие данные 10 августа опубликовало бюро статистики труда.

В июле годовая инфляция составила 8,5%. В июне этот показатель составлял 9,1%. При этом консенсус-прогноз оценивался в 8,7%.

Потребительские цены с учетом сезонных колебаний за месяц не претерпели изменений, притом что в июне они выросли на 1,3%. По отдельным видам продукции было зафиксировано снижение цен на энергоносители, в том числе бензин, одежду, транспорт и подержанные автомобили.

28 июля Байден заявил, что экономика страны находится на правильном пути, а ее замедление неудивительно. Так он прокомментировал данные минторга США о снижении ВВП во II квартале 2022 года на 0,9% в годовом исчислении, притом что ожидался его рост на 0,3%.

В тот же день генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что прогноз организации от 2 июля, в котором утверждалось о начале рецессии в США, сбывается. Он пояснил, что данные минторга США за II квартал текущего года вместе с ранее опубликованными данными о снижении ВВП на 1,6% за I квартал подтверждают масштабную рецессию в США, поскольку техническое определение рецессии в экономике предполагает падение ВВП два квартала подряд.

27 июля сообщалось, что федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд повысила базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 базисных пунктов (б.п.) — до 2,25–2,5% годовых. Это стало последним шагом в усилиях ФРС снизить самый высокий за 40 лет уровень инфляции в стране.

13 июля агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Данный показатель стал максимумом с ноября 1981 года.