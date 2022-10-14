Байден пообещал рассказать о мерах для снижения цен на бензин в США

Президент США Джо Байден пообещал на следующей неделе рассказать о мерах администрации, направленных на снижение цен на бензин в стране. Об этом он заявил в четверг, 13 октября, на своем выступлении в Лос-Анджелесе.

«Цены на бензин (в стране. — Ред.) всё еще слишком высокие, и нам нужно продолжать работать над их снижением. Я смогу сказать больше об этом на следующей неделе», — заявил американский лидер.

Однако от дополнительных подробностей Байден воздержался. Кроме того, он не уточнил, означают ли его слова, что администрация намерена объявить о каких-то новых мерах по снижению цен.

«Нам также необходимо добиться большего прогресса в снижении цен по всем направлениям. Именно поэтому я совершенно не согласен с моими друзьями из числа республиканцев, которые говорят, что самая большая проблема нашей экономики сейчас — это рабочие, которые зарабатывают слишком много денег», — сказал Байден.

Как отметил президент США, самые большие проблемы для всего мира — это глобальная инфляция, пандемия и ситуация на Украине. При этом, по словам Байдена, благодаря экономической программе его администрации США находятся «в лучшем положении, чем любая другая экономика мира».

Ранее, 8 октября, Байден заявил, что Россия и Саудовская Аравия виноваты в росте цен на бензин в стране. Как отметил американский лидер, правительство США прикладывает все усилия для увеличения рабочих мест в стране, привлечения инвестиций в компании и борьбы с инфляцией. По его словам, он смог снизить цену на бензин более чем на $1,6 за галлон, но она постепенно повышается из-за действий РФ и Саудовской Аравии.

До этого, 6 октября, обозреватель британской газеты The Telegraph Бен Марлоу написал, что соглашение стран ОПЕК+ и России о снижении добычи нефти стало унижением для Байдена.

Автор отмечал, что такое решение показывает ухудшение отношений США с Саудовской Аравией, а также укрепление ее связей с Россией.

Страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября. Из него следует, что страны должны сократить производство черного золота с ноября на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку. В ближайший месяц цена может вырасти до $100 за баррель, спрогнозировали аналитики.

Между тем 4 октября стало известно, что сокращение добычи нефти стран ОПЕК+ может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре. Отмечается, что глава Белого дома не смог убедить принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.