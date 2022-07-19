Реклама
Прямой эфир
Мир
В Германии из-за дефицита газа возможна заморозка производства бумаги
Мир
Военный США заявил о вранье американских генералов о положении ВСУ в Донбассе
Экономика
У россиян на 12 п.п. вырос уровень доверия к рублю
Мир
В гонке за пост премьера Британии остались Сунак, Мордонт и Трасс
Армия
Бывший офицер ВВС Швеции погиб в районе Донецка
Мир
Путин заявил о рекордном товарообороте между РФ и Ираном
Политика
В Кремле прокомментировали планы Киева потопить ЧФ и отвоевать Крым
Мир
ВС РФ уничтожили 200 боевиков «Правого сектора» в запорожской Камышевахе
Экономика
Курс доллара вновь упал ниже 55 рублей
Мир
Польская прокуратура возбудила дело из-за нападения на посла РФ 9 мая
Наука
Солнечная буря обрушится на Землю 19 июля

В Саудовской Аравии не увидели причин наращивать добычу нефти после просьбы США

0
Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эр-Рияд не видит нехватки нефти на рынке энергоресурсов. Об этом во вторник, 19 июля, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд после призыва властей США нарастить добычу, пишет агентство Reuters.

На поклон к принцу: Байден хочет помириться с Саудовской Аравией
Удастся ли американскому президенту сколотить фронт против России на Ближнем Востоке

«На сегодняшний день мы не видим нехватки нефти на рынке. Не хватает перерабатывающих мощностей, что также является проблемой, поэтому нам необходимо больше инвестировать в них», — сказал он журналистам в Токио.

16 июля президент США Джо Байден завершил свой четырехдневный визит на Ближний Восток. В рамках поездки американский лидер заявил, что Соединенные Штаты намерены сохранять активность в регионе во избежание образования вакуума, который заполнили бы Россия и Китай.

Во время своей поездки в Саудовскую Аравию Байден намеревался попросить Эр-Рияд увеличить добычу нефти.

На следующий день после визита американского лидера эксперт по проблемам ближневосточного региона Хоссейн Руйоран заявил, что политика США на Ближнем Востоке стала провальной. Поэтому Саудовская Аравия не станет портить отношения с Россией в рамках ОПЕК+, но может лишь в очень ограниченных объемах нарастить добычу.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal указала на то, что поездка Байдена в Саудовскую Аравию не принесла никаких результатов и обернулась для него позором. В материале отметили, что этот визит навредил американским интересам на Ближнем Востоке, показав, что государства Персидского залива не доверяют США настолько, чтобы идти на жертвы ради обновления отношений.

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов назвал визит президента США в Саудовскую Аравию бесполезным.

Еще 13 июля телеведущий Fox News Стюарт Варни выразил мнение, что визит Байдена может обернуться для него конфузом, потому что ему придется умолять саудитов об увеличении добычи нефти. Он счел вероятность успеха маловероятной, поскольку в случае положительного ответа Саудовской Аравии придется получить одобрение ОПЕК+, куда входит Россия.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022