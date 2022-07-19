В Саудовской Аравии не увидели причин наращивать добычу нефти после просьбы США

Эр-Рияд не видит нехватки нефти на рынке энергоресурсов. Об этом во вторник, 19 июля, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд после призыва властей США нарастить добычу, пишет агентство Reuters.

«На сегодняшний день мы не видим нехватки нефти на рынке. Не хватает перерабатывающих мощностей, что также является проблемой, поэтому нам необходимо больше инвестировать в них», — сказал он журналистам в Токио.

16 июля президент США Джо Байден завершил свой четырехдневный визит на Ближний Восток. В рамках поездки американский лидер заявил, что Соединенные Штаты намерены сохранять активность в регионе во избежание образования вакуума, который заполнили бы Россия и Китай.

Во время своей поездки в Саудовскую Аравию Байден намеревался попросить Эр-Рияд увеличить добычу нефти.

На следующий день после визита американского лидера эксперт по проблемам ближневосточного региона Хоссейн Руйоран заявил, что политика США на Ближнем Востоке стала провальной. Поэтому Саудовская Аравия не станет портить отношения с Россией в рамках ОПЕК+, но может лишь в очень ограниченных объемах нарастить добычу.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal указала на то, что поездка Байдена в Саудовскую Аравию не принесла никаких результатов и обернулась для него позором. В материале отметили, что этот визит навредил американским интересам на Ближнем Востоке, показав, что государства Персидского залива не доверяют США настолько, чтобы идти на жертвы ради обновления отношений.

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов назвал визит президента США в Саудовскую Аравию бесполезным.

Еще 13 июля телеведущий Fox News Стюарт Варни выразил мнение, что визит Байдена может обернуться для него конфузом, потому что ему придется умолять саудитов об увеличении добычи нефти. Он счел вероятность успеха маловероятной, поскольку в случае положительного ответа Саудовской Аравии придется получить одобрение ОПЕК+, куда входит Россия.