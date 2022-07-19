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Замглавы МИД Богданов назвал визит Байдена в Саудовскую Аравию бесполезным

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Фото: Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS
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Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию можно назвать бесполезным. Такое мнение 19 июля выразил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

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«Конечно, арабы так оценивают (как провальный. — Ред.). (Можно назвать визит. — Ред.) бесполезным по большому счету. Результатов особых, на которые рассчитывали американцы, не удалось добиться», — сказал он «РИА Новости».

Ранее в этот же день турецкое издание Cumhuriyet заявило, что США утрачивают свое влияние на Ближнем Востоке. В материале также указано на переизбыток «империализма» в словах Байдена о том, что Штаты намерены сохранять активность в регионе во избежание образования вакуума, который заполнили бы Россия и Китай

18 июля газета The Wall Street Journal заявила, что поездка Байдена в Саудовскую Аравию не принесла никаких результатов и обернулась для него позором. В материале отметили, что этот визит навредил американским интересам на Ближнем Востоке, показав, что государства Персидского залива не доверяют США настолько, чтобы идти на жертвы ради обновления отношений.

До этого, 17 июля, эксперт по проблемам ближневосточного региона Хоссейн Руйоран заявил, что политика США на Ближнем Востоке стала провальной. Поэтому Саудовская Аравия не станет портить отношения с Россией в рамках ОПЕК+, но может лишь в очень ограниченных объемах нарастить добычу.

Еще 13 июля телеведущий Fox News Стюарт выразил мнение, что визит Байдена может обернуться для него конфузом, потому что ему придется умолять саудитов об увеличении добычи нефти. Он счел вероятность успеха маловероятной, поскольку в случае положительного ответа Саудовской Аравии придется получить одобрение ОПЕК+, куда входит Россия.

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