В Турции указали на потерю США контроля на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты утрачивают свое влияние на Ближнем Востоке, пишет турецкое издание Cumhuriyet.

Американский лидер Джо Байден в субботу, 16 июля, завершил четырехдневный визит на Ближний Восток. Во время поездки американский лидер заявил о том, что Штаты намерены сохранять активность в регионе во избежание образования вакуума, который заполнили бы Россия и Китай.

Издание в ответ указало на переизбыток «империализма» в словах Байдена. Cumhuriyet также пишет, что этот переизбыток не вечен, поскольку ослабление американской гегемонии США обеспечивает распад «американского Ближнего Востока».

Авторы статьи полагают, что «новый многополярный мир» способствует проведению странами Ближнего Востока многосторонней внешней политики.

Кроме того, как говорится в материале, у заявления Байдена есть большая проблема: отношения Китая и России с арабскими странами и Израилем развиваются и углубляются.

Байден не смог вывести альянс из своих двусторонних встреч с лидерами Израиля и Саудовской Аравии, пришли к выводу журналисты Cumhuriyet.

Ранее в понедельник сообщалось, что зрители телеканала Fox News раскритиковали президента США после его визита в Саудовскую Аравию. Они оставили свои комментарии под сюжетом политического журналиста Шона Хэннити на YouTube.

Ведущий отметил, что американский лидер посетил королевство, которое называл «страной-изгоем», и встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, которого называл «убийцей». При этом Байден просил у Эр-Рияда увеличении объемов добычи нефти.

17 июля эксперт по проблемам ближневосточного региона Хоссейн Руйоран заявил, что политика США на Ближнем Востоке стала провальной. Поэтому Саудовская Аравия не станет портить отношения с Россией в рамках ОПЕК+, но может лишь в очень ограниченных объемах нарастить добычу.

Еще 13 июля телеведущий Fox News Стюарт выразил мнение, что визит Байдена может обернуться для него конфузом, потому что ему придется умолять саудитов об увеличении добычи нефти.