Реклама
Прямой эфир
Наука
Источники сообщили о вероятном переносе запуска миссии «Луна-25»
Спорт
СМИ заподозрили фигуриста Ханю в планах объявить о завершении карьеры
Спорт
У футболиста дортмундской «Боруссии» Аллера обнаружили опухоль
Туризм
В Сочи запустили собственную систему бронирования отелей
Общество
Талантливые дети покорили Арктику на ледоколе «50 лет Победы»
Мир
Аналитики предрекли «энергетический шторм» Европе из-за жары
Общество
В Москве откроют детский сад на 200 мест
Мир
Власти Херсонской области заявили об усилении системы ПВО в регионе
Мир
Посол РФ заявила об очереди для переговоров с Лавровым на саммите G20
Общество
Детскую поликлинику открыли в Ясеневе после комплексной реконструкции
Мир
Совет Пулитцеровской премии отказался отбирать призы у газет NYT и WP

В Турции указали на потерю США контроля на Ближнем Востоке

Cumhuriyet: США теряют влияние на Ближнем Востоке на фоне визита Байдена в регион
0
Фото: Global Look Press/CNP/Chris Kleponis
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты утрачивают свое влияние на Ближнем Востоке, пишет турецкое издание Cumhuriyet.

На поклон к принцу: Байден хочет помириться с Саудовской Аравией
Удастся ли американскому президенту сколотить фронт против России на Ближнем Востоке

Американский лидер Джо Байден в субботу, 16 июля, завершил четырехдневный визит на Ближний Восток. Во время поездки американский лидер заявил о том, что Штаты намерены сохранять активность в регионе во избежание образования вакуума, который заполнили бы Россия и Китай.

Издание в ответ указало на переизбыток «империализма» в словах Байдена. Cumhuriyet также пишет, что этот переизбыток не вечен, поскольку ослабление американской гегемонии США обеспечивает распад «американского Ближнего Востока».

Авторы статьи полагают, что «новый многополярный мир» способствует проведению странами Ближнего Востока многосторонней внешней политики.

Кроме того, как говорится в материале, у заявления Байдена есть большая проблема: отношения Китая и России с арабскими странами и Израилем развиваются и углубляются.

Байден не смог вывести альянс из своих двусторонних встреч с лидерами Израиля и Саудовской Аравии, пришли к выводу журналисты Cumhuriyet.

Ранее в понедельник сообщалось, что зрители телеканала Fox News раскритиковали президента США после его визита в Саудовскую Аравию. Они оставили свои комментарии под сюжетом политического журналиста Шона Хэннити на YouTube.

Ведущий отметил, что американский лидер посетил королевство, которое называл «страной-изгоем», и встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, которого называл «убийцей». При этом Байден просил у Эр-Рияда увеличении объемов добычи нефти.

17 июля эксперт по проблемам ближневосточного региона Хоссейн Руйоран заявил, что политика США на Ближнем Востоке стала провальной. Поэтому Саудовская Аравия не станет портить отношения с Россией в рамках ОПЕК+, но может лишь в очень ограниченных объемах нарастить добычу.

Еще 13 июля телеведущий Fox News Стюарт выразил мнение, что визит Байдена может обернуться для него конфузом, потому что ему придется умолять саудитов об увеличении добычи нефти.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022