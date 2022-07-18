Байдена назвали «клоуном» после его поездки в Саудовскую Аравию

Зрители телеканала Fox News раскритиковали президента США Джо Байдена после его визита в Саудовскую Аравию. Они оставили свои комментарии под сюжетом политического журналиста Шона Хэннити на YouTube.

Ведущий отметил, что американский лидер посетил королевство, которое называл «страной-изгоем», и встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, которого называл «убийцей». При этом Байден просил у Эр-Рияда увеличении объемов добычи нефти.

«Саудовцы смеялись над этим клоуном, как он посмел поставить эту великую страну (США. — Ред.) в неловкое положение, отправившись туда выпрашивать нефть… Жалкий!» — написал Shawn O.

Другие пользователи указали на то, что Байден является разрушительным позором для страны.

«Очень нравится, что Джо откровенно врет нам в лицо, при этом веря в то, что говорит», — заявил Joseph Talmadge.

17 июля эксперт по проблемам ближневосточного региона Хоссейн Руйоран заявил, что политика США на Ближнем Востоке стала провальной. Поэтому Саудовская Аравия не станет портить отношения с Россией в рамках ОПЕК+, но может лишь в очень ограниченных объемах нарастить добычу.

Ранее, 16 июля, Мухаммед бин Салман сказал, что, если США будут продолжать придерживаться курса навязывания своих ценностей другим странам, они рискуют потерять всех союзников, кроме членов блока НАТО.

Тогда же источник агентства Reuters сообщил, что Мухаммед бин Салман во время переговоров в Джидде напомнил американскому лидеру о просчетах Вашингтона. В качестве примеров ошибок США он привел инцидент с тюрьмой Абу-Грейб в Ираке, а также реакцию Белого дома на убийство израильским снайпером журналистки канала Al Jazeera Ширин Абу Акле.

Еще 13 июля телеведущий Fox News Стюарт выразил мнение, что визит Байдена может обернуться для него конфузом, потому что ему придется умолять саудитов об увеличении добычи нефти. Он счел вероятность успеха маловероятной, поскольку в случае положительного ответа Саудовской Аравии придется получить одобрение ОПЕК+, куда входит Россия.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили, в частности, меры по поддержанию стабильного уровня предложения на рынке энергоресурсов, вывод контингента американских миротворцев с острова Тиран, а также инвестиции Эр-Рияда в развитие сетей 5G в Америке.