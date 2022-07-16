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Эр-Рияд собрался проинвестировать создание сетей 5G и 6G в США

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Фото: TASS/imago images/Michael Gstettenbau
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Саудовская Аравия взяла на себя обязательства по вложению средств в создаваемые США сети 5G и 6G. Об этом 15 июля заявил американский президент Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с руководством Саудовской Аравии.

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«Мы заключили целый ряд новых соглашений, направленных на то, чтобы обеспечить лучшие позиции нашим странам в предстоящие десятилетия. Саудовская Аравия будет инвестировать в новые технологии, разрабатываемые под руководством США с целью создания защищенных и надежных сетей 5G и 6G, как здесь, так и в будущем в развивающихся странах», — рассказал он во время выступления, которое транслировал телеканал CNBC.

Байден добавил, что этот технологический проект должен позволить США выиграть конкуренцию с другими странами, в первую очередь с Китаем.

The Washington Post 9 июля опубликовала заявление Байдена, в котором он сообщил о своем визите на Ближний Восток. В ходе турне американский лидер посетит в том числе Израиль и Саудовскую Аравию, в которой намерен провести ряд встреч для обсуждения дальнейшего партнерства в области энергетики. Как указал американский лидер, его поездка важна для противостояния России и Китаю.

13 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал визит американского лидера в королевства, заявив, что Москва ценит работу с партнерами, в том числе с Саудовской Аравией в рамках договоренностей ОПЕК+, и надеется, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против РФ.

18 января The Wall Street Journal рассказала о том, что крупнейшие операторы AT&T и Verizon откладывают запуск вышек 5G вблизи аэропортов, прислушавшись к призывам авиакомпаний. Тогда же Verizon отметил, что 19 января его сеть 5G начнет работу в США и 90 млн пользователей смогут почувствовать перемены в скорости работы связи и интернета.

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