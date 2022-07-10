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Байден назвал визит в Эр-Рияд важным для противодействия РФ и КНР

Байден назвал визит в Саудовскую Аравию важным с точки зрения противодействия РФ и КНР
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Президент США Джо Байден раскрыл цель своей поездки в Саудовскую Аравию. Заявление главы государства опубликовало издание The Washington Post.

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«Моя работа как президента заключается в том, чтобы сохранять нашу страну сильной и безопасной. Нам необходимо противостоять российской агрессии и занять наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем», — объяснил он.

Байден подчеркнул, что власти Саудовской Аравии готовы сотрудничать с Вашингтоном для расширением поставок нефти на мировой рынок и снижения цен на энергоносители. Также он добавил, что ближневосточный регион за последний год стал гораздо стабильнее и безопаснее.

Президент намерен провести ряд встреч с саудовскими лидерами для обсуждения дальнейшего партнерства. В частности, он посетит наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, которого в США осуждают за возможную причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Вступая на руководящую должность, Джо Байден заявил, что будет бороться с подобными вопиющими нарушениями прав человека. Администрация США ввела санкции в отношении принца и обозначила весьма бескомпромиссную позицию, однако теперь американский лидер транслирует другое мнение.

Так, по словам Байдена, он никогда не стремился разорвать отношения с таким важным стратегическим партнером как Саудовская Аравия. Смена риторики вызвала недовольство среди граждан США и особенно — в конгрессе, представители которого выступают против контактов с королевством и его правительством.

О предстоящей поездке Байдена стало известно 12 июня.

В настоящий момент американский лидер предпринимает попытки наладить отношения с Эр-Риядом в рамках энергетического сотрудничества. Таким образом глава Белого дома планирует одновременно снизить цены на нефть и устранить топливную зависимость от России.

25 мая портал Axios рассказал, что США и Саудовская Аравия провели секретные переговоры по добыче нефти королевством. Вашингтон неоднократно обращался к Эр-Рияду с просьбой увеличить добычу нефти, однако саудовцы пока не проявили интерес к данным призывам. Портал также отметил, что королевство придерживается соглашения с Россией об уровне добычи нефти, действие которого истекает в сентябре текущего года.

При этом еще в апреле сообщалось о том, что разногласия между Саудовской Аравией и США достигли пика. Конфликт обусловлен позицией администрации Байдена в отношении соблюдения прав человека в королевстве, а также нежеланием саудитов уступать требованиям американцев в увеличении количества добываемой нефти.

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