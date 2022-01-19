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В США отложили запуск вышек 5G возле аэропортов

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Американские мобильные операторы откладывают запуск вышек 5G вблизи аэропортов, прислушавшись к призывам авиакомпаний. Об этом во вторник, 18 января, сообщила газета The Wall Street Journal.

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Крупнейшие операторы AT&T и Verizon заявили, что пока не станут активировать вышки, находящиеся рядом с аэропортами.

Президент США Джо Байден поблагодарил компании за это решение.

«Это соглашение позволит избежать потенциально разрушительных сбоев в пассажирских перевозках, грузовых операциях и восстановлении нашей экономики», — говорится в заявлении Байдена.

Он отметил, что при этом более 90% инфраструктуры 5G будет введено в соответствии с графиком.

Оператор Verizon заявляет, что 19 января его сеть 5G начнет работу и позволит 90 миллионам пользователям почувствовать перемены в скорости работы связи и интернета.

Ранее авиакомпании США призвали не допустить развертывания 5G у аэропортов. Сообщалось, что услуга беспроводной связи 5G, оборудование для предоставления которой должно начать вводиться в строй со среды вблизи аэропортов, может привести к отмене и задержке рейсов.

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