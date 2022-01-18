Авиакомпании США призвали не допустить развертывания 5G у аэропортов

Главы крупнейших авиакомпаний США предупредили, что услуга беспроводной связи 5G, оборудование для предоставления которой должно начать вводиться в строй со среды, 19 января, вблизи аэропортов, может привести к отмене и задержке рейсов. Об этом 17 января сообщает газета The Hill.

По данным издания, в письме, адресованном администрации Белого Дома, говорится, что развертывание 5G вызовет сбои в работе приборов самолетов. Из-за этого в среду более 1100 рейсов со 100 тыс. пассажиров на борту могут быть отменены или задержаны.

Руководители призвали официальных лиц США не допускать внедрения 5G ближе трех километров от взлетно-посадочных полос аэропортов, пока не будет найден способ обеспечить безопасность полетов.

«Необходимо немедленное вмешательство во избежание существенных сбоев, которые скажутся на авиапассажирах, перевозчиках, цепочках снабжения и необходимых медицинских поставках», — цитирует The Hill письмо топ-менеджеров Delta Airlines, United Airlines, FedEx, UPS и других компаний.

Операторы мобильной телефонии планируют начать монтаж аппаратуры 5G, которая, предположительно, может конфликтовать с авионикой воздушных судов, вблизи 88 аэропортов с 19 января.

До этого, в воскресенье, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило примерно 45% парка коммерческих самолетов США выполнять посадки в условиях плохой видимости во многих аэропортах, где начиная со среды будет развернут 5G C-диапазон. В понедельник в авиакомпании отметили, что в список не вошли многие крупные аэропорты.

2 января, компании AT&T Inc. и Verizon Communications Inc. отклонили рекомендацию властей Соединенных Штатов отложить запуск новой сети связи 5G, представляющей риск для авиакомпаний.

Генеральный директор Verizon Ханс Вестберг и Джон Станки из AT&T написали министру транспорта Питу Буттеджаджу и директору Федерального управления гражданской авиации (FAA) Стиву Диксону письмо, в котором объяснили, что требование властей подталкивает их к мерам, которые нанесут ущерб миллионам пользователей, в том числе среди представителей госсектора и бизнеса. Руководители компаний заявили, что согласие с этим предложением будет «безответственным отказом от оперативного контроля, необходимого для развертывания сетей связи мирового класса и глобальной конкуренции».

В письме от 31 декабря власти попросили поставщиков беспроводной связи отложить запланированный на 5 января запуск, так как ожидают возможных «широкомасштабных и неприемлемых сбоев», поскольку самолеты избегают аэропортов с 5G-сигналом, который может повлиять на электронику при посадке.