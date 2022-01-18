Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Бойцы ММА из России выступят на чемпионате мира под нейтральным флагом
Общество
Вирусолог Центра Гамалеи назвал основание для медотвода от вакцинации
Мир
Зеленский рассказал о помощи США в сфере безопасности
Наука
Ученые сообщили о сближении потенциально опасного астероида с Землей
Мир
Авиакомпании США призвали не допустить развертывания 5G у аэропортов
Происшествия
В Мурманской области спасатели ищут мужчину и его сына
Мир
Суд огласит решение по делу о госизмене Порошенко 19 января
Мир
Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами
Мир
В КНДР заявили об испытании тактических управляемых ракет
Мир
Зеленский и Бербок обсудили энергобезопасность Украины

Авиакомпании США призвали не допустить развертывания 5G у аэропортов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главы крупнейших авиакомпаний США предупредили, что услуга беспроводной связи 5G, оборудование для предоставления которой должно начать вводиться в строй со среды, 19 января, вблизи аэропортов, может привести к отмене и задержке рейсов. Об этом 17 января сообщает газета The Hill.

Сети подземелья: 5G хотят протестировать в метро
Почему связь пятого поколения пока не работает в России

По данным издания, в письме, адресованном администрации Белого Дома, говорится, что развертывание 5G вызовет сбои в работе приборов самолетов. Из-за этого в среду более 1100 рейсов со 100 тыс. пассажиров на борту могут быть отменены или задержаны.

Руководители призвали официальных лиц США не допускать внедрения 5G ближе трех километров от взлетно-посадочных полос аэропортов, пока не будет найден способ обеспечить безопасность полетов.

«Необходимо немедленное вмешательство во избежание существенных сбоев, которые скажутся на авиапассажирах, перевозчиках, цепочках снабжения и необходимых медицинских поставках», — цитирует The Hill письмо топ-менеджеров Delta Airlines, United Airlines, FedEx, UPS и других компаний.

Операторы мобильной телефонии планируют начать монтаж аппаратуры 5G, которая, предположительно, может конфликтовать с авионикой воздушных судов, вблизи 88 аэропортов с 19 января.

До этого, в воскресенье, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило примерно 45% парка коммерческих самолетов США выполнять посадки в условиях плохой видимости во многих аэропортах, где начиная со среды будет развернут 5G C-диапазон. В понедельник в авиакомпании отметили, что в список не вошли многие крупные аэропорты.

2 января, компании AT&T Inc. и Verizon Communications Inc. отклонили рекомендацию властей Соединенных Штатов отложить запуск новой сети связи 5G, представляющей риск для авиакомпаний.

Генеральный директор Verizon Ханс Вестберг и Джон Станки из AT&T написали министру транспорта Питу Буттеджаджу и директору Федерального управления гражданской авиации (FAA) Стиву Диксону письмо, в котором объяснили, что требование властей подталкивает их к мерам, которые нанесут ущерб миллионам пользователей, в том числе среди представителей госсектора и бизнеса. Руководители компаний заявили, что согласие с этим предложением будет «безответственным отказом от оперативного контроля, необходимого для развертывания сетей связи мирового класса и глобальной конкуренции».

В письме от 31 декабря власти попросили поставщиков беспроводной связи отложить запланированный на 5 января запуск, так как ожидают возможных «широкомасштабных и неприемлемых сбоев», поскольку самолеты избегают аэропортов с 5G-сигналом, который может повлиять на электронику при посадке.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022