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Операторы в США отказались отсрочить развертывание сетей 5G

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Компании AT&T Inc. и Verizon Communications Inc. отклонили рекомендацию властей США отложить запуск на этой неделе новой сети связи 5G, которая, по данным авиакомпаний, может повлиять на электронику самолета и создать угрозу безопасности, пишет 2 января Bloomberg.

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Руководители двух телекоммуникационных гигантов заявили в совместном письме, что готовы взять на себя обязательство о паузе на шесть месяцев и не развертывать сеть вблизи определенных аэропортов, которые будут выбраны в ходе переговоров с представителями властей и авиационной промышленности.

Генеральный директор Verizon Ханс Вестберг и Джон Станки из AT&T написали министру транспорта Питу Буттеджаджу и директору Федерального управления гражданской авиации (FAA) Стиву Диксону письмо, в котором объяснили, что требование властей подталкивает их к мерам, которые нанесут ущерб миллионам пользователей, в том числе среди представителей госсектора и бизнеса.

В письме от 31 декабря власти попросили поставщиков беспроводной связи отложить запланированный на 5 января запуск, так как ожидают возможных «широкомасштабных и неприемлемых сбоев», поскольку самолеты избегают аэропортов с 5G-сигналом, который может повлиять на электронику при посадке.

«Министр транспорта США и глава FAA попросили генерального директора AT&T Джона Станки и генерального директора Verizon Ханса Вестберга отложить коммерческое развертывание не более чем на две недели», — сообщает CNN Business.

Но бизнесмены отвергли любые более масштабные ограничения на использование высокочастотного спектра C-диапазона, в котором работают сети 5G.

«Предлагаемая вами структура требует, чтобы мы согласились передать надзор за многомиллиардными инвестициями компаний в 50 мегаполисах, представляющих большую часть населения США, в FAA на неопределенное количество месяцев или лет. А что еще хуже, это предложение адресовано только двум компаниям», — написали Вестберг и Станки в ответном письме.

Руководители компаний заявили, что согласие с этим предложением будет «безответственным отказом от оперативного контроля, необходимого для развертывания сетей связи мирового класса и глобальной конкуренции».

«Мы рассматриваем последнее письмо от компаний беспроводной связи о том, как уменьшить помехи от передач в диапазоне 5G. Стандарты авиационной безопасности США будут определять наши дальнейшие действия», — ответили CNN в Федеральном управлении гражданской авиации США.

22 декабря в Москве на базе Боткинской больницы открылся первый в России индустриальный 5G-полигон. Он позволит тестировать прорывные цифровые технологии, например, сервисы здравоохранения, для которых важна высокая скорость сбора, обработки и передачи больших массивов данных.

9 июля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что сети 5G на российском оборудовании могут появиться в городах-миллионниках страны через три года. Вице-премьер также отметил, что в стране ведется работа над тем, чтобы при строительстве многоквартирных домов в обязательном порядке было обеспечено их подключение к интернету.

25 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы начинают реализацию проекта по внедрению технологии 5G в московском метро. Градоначальник добавил, что сейчас в городе есть восемь полигонов, в которых апробируется 5G.

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