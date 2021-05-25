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В московском метро начнут внедрять технологию 5G

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил во вторник, 25 мая, что власти столицы начинают реализацию проекта по внедрению технологии 5G в метро Москвы.

«Сегодня восемь полигонов в Москве, где апробируется 5G. Мы начинаем большой проект по проникновению 5G в московское метро, которое является одним из крупнейших в мире», — рассказал Собянин в рамках онлайн-форума Smart Cities Moscow 2021.

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Ранее, 20 мая, руководитель продукта «Аналитика» городского департамента информационных технологий (ДИТ) Иван Бутурлин отметил, что в настоящий момент в Москве существуют только пилотные проекты использования 5G.

Согласно данным исследования «Аналитики», в целом столица заняла четвертое место по распространенности экосистем операторов связи. В тройке лидеров оказались Токио, Берлин и Мадрид, на пятой строчке расположился Сеул.

Международный онлайн-форум Smart Cities Moscow открылся в Москве 25 мая. В нем примут участие специалисты в области умных городов из 20 стран мира. Кроме того, в мероприятии поучаствуют 86 спикеров из стран и городов Европы, Северной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока.

Все сессии Smart Cities Moscow можно посмотреть онлайн на YouTube-канале и на официальном сайте форума.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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