Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Международные резервы России выросли на $3,3 млрд за неделю
Мир
Нетаньяху проведет совещание по вопросу прекращения огня в Газе
Общество
Серийного отравителя в Москве приговорили к 16 годам колонии
Общество
Прокуроры запросили 18,5 и 19,5 лет для спортсменов за стрельбу в Москва-Сити
Общество
Скончался кинооператор Кирилл Мошкович
Общество
Пассажиры МЦД смогут оплачивать проезд банковской картой
Армия
Поставки С-400 «Триумф» в Индию начнутся в октябре-декабре 2021 года
Мир
На Кипре расследуют случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Мир
Победитель «Евровидения-2019» не выступит в финале конкурса из-за COVID-19

В Москве рассказали о готовности перейти к использованию сети 5G

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве в настоящий момент существуют только пилотные проекты использования 5G, однако в столице готовятся перейти к промышленному использованию сети. Об этом 20 мая рассказал руководитель продукта «Аналитика» городского департамента информационных технологий (ДИТ) Иван Бутурлин на пресс-конференции.

Оппонент недоступен: новый стандарт Wi-Fi может помешать строительству 5G
Технологии конкурируют за частоты диапазона 6 ГГц

Бутурлин отметил, что Москва пока отстает от других крупных городов по промышленной эксплуатации 5G-сетей, но работает в этом направлении.

«Есть пилотные зоны, в целом готовы, активно движемся и находимся в стадии 5G-ready, но по факту потребители, которые в других городах получат 5G, не заметят разницу с Москвой, потому что у нас настолько хорошее LTE-покрытие, что отставание не критично. Конечно, мы работаем, и 5G — это совершенно другие перспективы с точки зрения интернета вещей и иных сервисов», — пояснил Бутурлин.

Сейчас 77% московских операторов связи готовы предоставить 5G-тарифы, сообщили в «Аналитике». По данным исследования, в целом Москва заняла четвертое место по распространенности экосистем операторов связи. В тройке лидеров оказались Токио, Берлин и Мадрид, на пятой строчке расположился Сеул.

У всех операторов есть хотя бы одна услуга в сферах IT, развлечений и решений для транспорта. Почти у всех — в области здоровья (97%) и финансов (93%). Многие предлагают сервисы для умного дома (87%) и услуги для бизнеса на основе больших данных (83%). Пока только половина компаний включила в свои экосистемы образовательные курсы и платформы (52%).

«Фактически нет ни одного направления, где нельзя ничего сделать онлайн. Круто, когда в нашем городе такое есть, потому что, в принципе, подобного точно нет ни в одном городе России, и все завидуют, когда сюда приезжают. И еще хуже — переживают, когда возвращаются. И совершенно точно: такого уровня доступности интернет-сервисов нет ни в одном городе Европы», — отметил руководитель ДИТ Москвы Эдуард Лысенко.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021