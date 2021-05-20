В Москве рассказали о готовности перейти к использованию сети 5G

В Москве в настоящий момент существуют только пилотные проекты использования 5G, однако в столице готовятся перейти к промышленному использованию сети. Об этом 20 мая рассказал руководитель продукта «Аналитика» городского департамента информационных технологий (ДИТ) Иван Бутурлин на пресс-конференции.

Бутурлин отметил, что Москва пока отстает от других крупных городов по промышленной эксплуатации 5G-сетей, но работает в этом направлении.

«Есть пилотные зоны, в целом готовы, активно движемся и находимся в стадии 5G-ready, но по факту потребители, которые в других городах получат 5G, не заметят разницу с Москвой, потому что у нас настолько хорошее LTE-покрытие, что отставание не критично. Конечно, мы работаем, и 5G — это совершенно другие перспективы с точки зрения интернета вещей и иных сервисов», — пояснил Бутурлин.

Сейчас 77% московских операторов связи готовы предоставить 5G-тарифы, сообщили в «Аналитике». По данным исследования, в целом Москва заняла четвертое место по распространенности экосистем операторов связи. В тройке лидеров оказались Токио, Берлин и Мадрид, на пятой строчке расположился Сеул.

У всех операторов есть хотя бы одна услуга в сферах IT, развлечений и решений для транспорта. Почти у всех — в области здоровья (97%) и финансов (93%). Многие предлагают сервисы для умного дома (87%) и услуги для бизнеса на основе больших данных (83%). Пока только половина компаний включила в свои экосистемы образовательные курсы и платформы (52%).

«Фактически нет ни одного направления, где нельзя ничего сделать онлайн. Круто, когда в нашем городе такое есть, потому что, в принципе, подобного точно нет ни в одном городе России, и все завидуют, когда сюда приезжают. И еще хуже — переживают, когда возвращаются. И совершенно точно: такого уровня доступности интернет-сервисов нет ни в одном городе Европы», — отметил руководитель ДИТ Москвы Эдуард Лысенко.