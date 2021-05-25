В Москве откроется международный онлайн-форум Smart Cities Moscow

Специалисты в области умных городов из 20 стран мира примут участие в международном онлайн-форуме Smart Cities Moscow, который открывается в Москве 25 мая. Организатором форума выступает столичное правительство, сообщается на портале mos.ru.

«За минувшее десятилетие Москва сделала рывок в развитии. Изменения коснулись всех сфер. Город стал действительно современным и даже больше — устремленным в будущее. Мы активно применяем передовые технологии и, разумеется, изучаем лучшие практики иностранных коллег. Форум поможет нам объединить усилия — обменяться опытом и наметить возможные шаги по сотрудничеству в этой области», ― прокомментировала заместитель мэра города Наталья Сергунина.

В форуме примут участие 86 спикеров, в числе которых главы и члены правительств стран и городов Европы, Северной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока, руководители подразделений и практик Всемирного банка, Undesa (Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН), Международного союза электросвязи, а также эксперты крупнейших международных университетов. Помимо этого, на форуме выступят топ-менеджеры и специалисты ведущих российских и мировых технологических компаний.

В деловую программу Smart Cities Moscow вошло три основных направления: инфраструктура и технологии «умного» города, «умный город» для жизни, устойчивое развитие «умного» города.

В течение двух дней российские и зарубежные специалисты смогут обсудить вопросы внедрения новых технологий, а также их ускоренной адаптации. При этом отдельные сессии посвятят «зеленым технологиям» и sharing-культуре.

Все сессии Smart Cities Moscow можно будет посмотреть онлайн на YouTube-канале и на официальном сайте форума.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.