Первый в России 5G-полигон заработал в Москве

В Москве на базе Боткинской больницы открылся первый в России индустриальный 5G-полигон, который позволит тестировать прорывные цифровые технологии, открылся в Москве на базе Боткинской больницы, сообщается в среду, 22 декабря, на сайте мэра столицы.

«В будущем на базе полигона планируется проводить прикладные исследования, испытания прототипов и опытных образцов инновационных медицинских решений и услуг, работающих на базе сети 5G», — говорится в сообщении.

В настоящее время на полигоне будут тестировать сервисы здравоохранения, для которых важна высокая скорость сбора, обработки и передачи больших массивов данных.

Как отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова, в больнице будут изучаться возможности применения технологий дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) в хирургии, обеспечение быстрой передачи получаемых при инструментальных исследованиях объемных файлов между организациями и иные направления, повышающие качество медицинской помощи в столице.

19 июля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что сети 5G на российском оборудовании могут появиться в городах-миллионниках страны через три года. Вице-премьер также отметил, что в стране ведется работа над тем, чтобы при строительстве многоквартирных домов в обязательном порядке было обеспечено их подключение к интернету.

25 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы начинают реализацию проекта по внедрению технологии 5G в московском метро. Градоначальник добавил, что сейчас в городе есть восемь полигонов, в которых апробируется 5G.

В Китае общее количество установленных базовых станций для стандарта связи 5G на сегодняшний день уже превысило 1 млн единиц, а число пользователей — 400 млн. Это, по словам министра промышленности и информатизации КНР Сяо Яцина, крупнейшая группа пользователей в мире.