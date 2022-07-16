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Reuters: принц Саудовской Аравии напомнил Байдену об ошибках США в Ираке

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В ответ на заявление президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена об ответственности Саудовской Аравии за убийство журналиста Джамаля Хашокджи в 2018 году наследный принц королевства Мухаммед бен Салман напомнил американскому лидеру о просчетах Вашингтона. Об этом в субботу, 16 июля, сообщил Reuters саудовский чиновник.

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«Эр-Рияд принял все меры, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем. Но не стоит забывать, что США также допускали ряд просчетов, таких как инцидент с тюрьмой Абу-Грейб в Ираке», — сказал Байдену принц.

Мухаммед бен Салман аль Сауд напомнил, что подобные случаи происходят и в других регионах мира. В частности, он вспомнил об убийстве израильским снайпером журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле, указав на слабую реакцию США в этом случае, добавила «Газета.Ru».

Бен Салман также предупредил американскую сторону о негативных последствиях попыток силой навязать странам определенные ценности, «как это произошло в Ираке и Афганистане», где Штаты потерпели неудачу.

Байден находится с первым официальным визитом в Саудовской Аравии в рамках своего ближневосточного турне. О том, что наследный принц несет ответственность за убийство журналиста, он заявил накануне. Бен Салман, в свою очередь, отрицает причастность к произошедшему.

Хашокджи был убит в 2018 году на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело было расчленено и уничтожено.

В 2003 году США начали операцию «Шок и трепет» в Ираке, которая позже получила название «Иракская свобода». Тюрьма Абу-Грейб, расположенная недалеко от Багдада, стала основным местом содержания иракцев, обвиненных в преступлениях против сил западной коалиции. К заключенным применялись пытки, многие погибли.

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