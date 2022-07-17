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В Иране заявили о провальной политике США на Ближнем Востоке

В Иране заявили о провальной политике США на Ближнем Востоке

Эксперт Руйоран: Саудовская Аравия не будет портить отношения с Россией
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Политика США на Ближнем Востоке стала провальной. Поэтому Саудовская Аравия не станет портить отношения с Россией в рамках ОПЕК+, но может лишь в очень ограниченных объемах нарастить добычу. Об этом заявил эксперт по проблемам ближневосточного региона Хоссейн Руйоран 17 июля.

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«Снижение добычи нефти является стратегической позицией, к тому же жизнь Саудовской Аравии зависит от нефтяных доходов. Поэтому она, похоже, не собирается увеличивать добычу нефти и снижать цену до $70 или $80», — приводит его слова иранское издание Hamshahri.

Джо Байден намерен увеличить поставки саудовской нефти. Ему и его стране это необходимо, чтобы снизить мировые цены на нефть, а затем и бензин. Но, уверяет Руйоран, политика США в отношении Саудовской Аравии изначально провальна.

Вместе с тем вся политика США на Ближнем Востоке потеряла статус стратегической и перешла на пассивный уровень, отметил эксперт.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман 16 июля заявил, что, если США будут продолжать придерживаться курса навязывания своих ценностей другим странам, они рискуют потерять всех союзников, кроме членов блока НАТО.

В тот же день источник агентства Reuters сообщил, что Мухаммед бин Салман во время переговоров в Джидде напомнил американскому лидеру о просчетах Вашингтона. В качестве примеров ошибок США он привел инцидент с тюрьмой Абу-Грейб в Ираке, а также реакцию Белого дома на убийство израильским снайпером журналистки канала Al Jazeera Ширин Абу Акле.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили, в частности, меры по поддержанию стабильного уровня предложения на рынке энергоресурсов, вывод контингента американских миротворцев с острова Тиран, а также инвестиции Эр-Рияда в развитие сетей 5G в Америке.

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