Байден заявил о выводе миротворцев с острова Тиран в Красном море

Заинтересованные стороны достигли договоренностей по выводу миротворцев с острова Тиран в Красном море. Об этом 15 июля заявил президент США Джо Байден по итогам переговоров с руководством Саудовской Аравии, сообщает Axios.

«Мы заключили историческую сделку, чтобы превратить горячую точку в сердце войн на Ближнем Востоке в район мира. Международные миротворцы, в том числе американские войска, покинут остров Тиран в Красном море, на котором они размещались более 40 лет — с момента Кэмп-Дэвидских соглашений (1978 года — Ред.)», — сказал глава Белого дома.

Он также сообщил, что остров планируется открыть для туризма и экономического развития, а также сохранить договоренности в сфере безопасности и свободы судоходства всех сторон, включая Израиль.

Байден напомнил, что Саудовская Аравия ранее в этот же день сообщила об открытии воздушного пространства страны для гражданских авиакомпаний Израиля и назвал это «первым осязаемым» шагом к нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Накануне в Белом доме заявили о намерении США играть ключевую роль на Ближнем Востоке и не допускать там вакуума, который могут заполнить Россия и Китай. В КНР ранее предрекли, что Байден вернется из турне по Ближнему Востоку с пустыми руками.

Египет одобрил переход двух островов — Тирана и Санафира — в Красном море в собственность Саудовской Аравии в 2017 году. Однако для передачи островов необходимо было согласие Израиля.

Тиран и Санафир — острова, расположенные в проливе Тиран между Саудовской Аравией и Египтом. Пролив представляет собой узкий судоходный коридор и является выходом в Красное море из иорданского порта Акаба и порта Эйлат в Израиле.