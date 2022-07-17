Мухаммед бин Салман предупредил США о риске потери союзников

Если США будут продолжать придерживаться курса навязывания своих ценностей другим странам, они рискуют потерять всех союзников, кроме членов блока НАТО. Такое заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана было опубликовано в субботу, 16 июля, изданием Al Arabiya.

Мухаммед бин Салман подчеркнул в разговоре с президентом США Джо Байденом, что попытки навязать свои ценности другим странам, в частности Ираку и Афганистану, не имели успеха.

Все страны «беспрецедентно взаимозависимы» друг от друга, что не отменяет различий в ценностях, которых придерживаются, в частности, США и Саудовская Аравия. По этой причине наследный принц предупредил Байдена, что США должны уважать ценности каждой страны, в противном случае с ними откажутся иметь дело все, кроме союзников по НАТО.

Наследный принц отметил, что даже самые непохожие по взглядам страны должны уметь сосуществовать.

В тот же день источник агентства Reuters сообщил, что Мухаммед бин Салман во время переговоров в Джидде напомнил американскому лидеру о просчетах Вашингтона. В качестве примеров ошибок США он привел инцидент с тюрьмой Абу-Грейб в Ираке, а также реакцию Белого дома на убийство израильским снайпером журналистки канала Al Jazeera Ширин Абу Акле.

The Washington Post 9 июля опубликовала заявление Байдена, в котором он сообщил о своем визите на Ближний Восток. В ходе турне американский лидер посетит в том числе Израиль и Саудовскую Аравию, в которой намерен провести ряд встреч для обсуждения дальнейшего партнерства в области энергетики. Как указал американский лидер, его поездка важна для противостояния России и Китаю.

13 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал визит американского лидера в королевства, заявив, что Москва ценит работу с партнерами, в том числе с Саудовской Аравией в рамках договоренностей ОПЕК+, и надеется, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против РФ.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили, в частности, меры по поддержанию стабильного уровня предложения на рынке энергоресурсов, вывод контингента американских миротворцев с острова Тиран, а также инвестиции Эр-Рияда в развитие сетей 5G в Америке.