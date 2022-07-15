США и Саудовская Аравия обсудили уровень предложения нефти на рынке

Представители США и Саудовской Аравии обсудили необходимость достаточного уровня предложения нефти на мировых рынках. С американской стороны ожидают, что шаги в этом направлении будут предприняты в ближайшие недели, заявил в пятницу, 15 июля, президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи с руководством королевства.

«Мы обсудили в позитивном ключе обеспечение энергетической безопасности в мире и адекватное предложение нефти для поддержания экономического роста в мире. Это будет начато скоро. И я делаю все, что могу, для увеличения предложения для США. Я ожидаю, что это произойдет. Саудовская сторона осознает срочность данного вопроса, и в свете нашего сегодняшнего обсуждения я ожидаю увидеть дальнейшие шаги в ближайшие недели», — цитирует Байдена ТАСС.

Ранее обозреватель Бен Вольфганг в статье для издания The Washington Times заявил, что Россию может ждать неожиданная победа после поездки президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Журналист подчеркивает, что значительный рост импорта топлива из РФ «подорвал усилия Соединенных Штатов и НАТО наказать Москву», сократив ее доход от экспорта энергоносителей.

The Washington Post 9 июля опубликовала заявление американского президента, в котором он сообщил о своем визите на Ближний Восток. Он указал, что поездка важна для противостояния России и Китаю.

Газета Politico 11 июля отметила, что визит президента США не поможет снизить цены на бензин в стране даже в том случае, если ему удастся договориться с саудитами об увеличении объемов добычи нефти.