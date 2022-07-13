Ведущий Fox News предрек Байдену конфуз в Саудовской Аравии

Поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию может обернуться для него «большим конфузом», потому что ему придется умолять саудитов об увеличении добычи нефти. Такое мнение высказал телеведущий Fox News Стюарт Варни 12 июля.

Байден будет просить больше нефти у Эр-Рияда, но успех маловероятен, считает телеведущий. В случае положительного ответа Саудовской Аравии придется получить одобрение ОПЕК+, куда входит Россия.

Кроме того, Варни напомнил, что во время саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон заявил Байдену о минимальных шансах на то, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Авария увеличат добычу нефти.

Ранее, 11 июля, сообщалось, что поездка Байдена в Саудовскую Аравию не поможет снизить цены на бензин в Америке даже в том случае, если американскому лидеру удастся договориться с саудитами об увеличении объемов добычи нефти.

9 июля издание The Washington Post опубликовало заявление Байдена, в котором он сообщил о своем визите на Ближний Восток. В ходе турне американский президент посетит, в частности, Израиль и Саудовскую Аравию, в которой намерен провести ряд встреч с саудовскими лидерами для обсуждения дальнейшего партнерства в области энергетики.

В апреле газета The Wall Street Journal узнала о том, что разногласия между Саудовской Аравией и США достигли пика. Конфликт обусловлен позицией администрации Байдена в отношении соблюдения прав человека в королевстве, а также нежеланием саудитов уступать требованиям американцев в увеличении количества добываемой нефти.