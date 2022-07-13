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Ведущий Fox News предрек Байдену конфуз в Саудовской Аравии

Ведущий Fox Варни: Визит Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него конфузом
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию может обернуться для него «большим конфузом», потому что ему придется умолять саудитов об увеличении добычи нефти. Такое мнение высказал телеведущий Fox News Стюарт Варни 12 июля.

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Байден будет просить больше нефти у Эр-Рияда, но успех маловероятен, считает телеведущий. В случае положительного ответа Саудовской Аравии придется получить одобрение ОПЕК+, куда входит Россия.

Кроме того, Варни напомнил, что во время саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон заявил Байдену о минимальных шансах на то, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Авария увеличат добычу нефти.

Ранее, 11 июля, сообщалось, что поездка Байдена в Саудовскую Аравию не поможет снизить цены на бензин в Америке даже в том случае, если американскому лидеру удастся договориться с саудитами об увеличении объемов добычи нефти.

9 июля издание The Washington Post опубликовало заявление Байдена, в котором он сообщил о своем визите на Ближний Восток. В ходе турне американский президент посетит, в частности, Израиль и Саудовскую Аравию, в которой намерен провести ряд встреч с саудовскими лидерами для обсуждения дальнейшего партнерства в области энергетики.

В апреле газета The Wall Street Journal узнала о том, что разногласия между Саудовской Аравией и США достигли пика. Конфликт обусловлен позицией администрации Байдена в отношении соблюдения прав человека в королевстве, а также нежеланием саудитов уступать требованиям американцев в увеличении количества добываемой нефти.

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