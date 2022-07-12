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В США поездку Байдена в Саудовскую Аравию назвали бесполезной
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В США поездку Байдена в Саудовскую Аравию назвали бесполезной

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию не поможет снизить цены на бензин в Америке даже в том случае, если американскому лидеру удастся договориться с саудитами об увеличении объемов добычи нефти. Об этом 11 июля рассказала газета Politico.

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Саудовская Аравия не может нарастить добычу нефти, так как испытывает проблемы с достижением собственных целевых показателей по добыче. Также для увеличения объема поставок углеводородов на мировой рынок Эр-Рияду потребуется консенсус с членами организации ОПЕК+. Кроме того, как отмечает Politico, даже успешное увеличение объемов добычи нефти не понизит цены на топливо в США, так как они зависят не от размера поставок углеводородов.

«Большинство причин растущих цен связано с геополитикой и финансовыми спекуляциями. Если вы посмотрите на рынок, на фактический спрос и на торговлю баррелями сырой нефти, нигде действительно нет сбоев», — приводит газета слова старшего научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Бена Кэхилла.

Эксперт добавил, что более вероятной причиной поездки Байдена на Ближний Восток может быть проблема безопасности в регионе, а не добыча углеводородов.

9 июля издание The Washington Post опубликовало заявление Байдена, в котором он сообщил о своем визите на Ближний Восток. В ходе турне американский президент посетит, в частности, Израиль и Саудовскую Аравию, в которой намерен провести ряд встреч с саудовскими лидерами для обсуждения дальнейшего партнерства в области энергетики.

О предстоящей поездке Байдена в Саудовскую Аравию 12 июня рассказало издание The Wall Street Journal. Как сообщила газета, одним из основных мероприятий поездки станет встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

В настоящий момент Байден предпринимает попытки наладить отношения с Эр-Риядом в рамках энергетического сотрудничества. Таким образом глава Белого дома планирует одновременно снизить цены на нефть и устранить топливную зависимость от России.

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