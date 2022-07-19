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В WSJ назвали позором итоги визита Байдена в Саудовскую Аравию

WSJ: поездка в Саудовскую Аравию обернулась позором для Байдена
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Поездка в Саудовскую Аравию президента США Джо Байдена не принесла никаких результатов и обернулась для него позором. Об этом заявила бывшая журналистка газеты The Wall Street Journal Карен Эллиотт Хаус в статье, опубликованной 18 июля на сайте издания.

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Она напомнила, что в начале визита Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд вместо рукопожатия поприветствовали друг друга, соприкоснувшись кулаками, как стало принято в последние годы из-за пандемии коронавируса. По словам автора материала, за это Байдена подвергли критике, а затем всё становилось только хуже.

Хаус также указала на то, что американский лидер заявил наследному принцу, что считает его виновным в убийстве журналиста Джамаля Хашокджи.

«Этот визит навредил американским интересам на Ближнем Востоке, показав всему миру, что ни Саудовская Аравия, ни другие государства Персидского залива не доверяют США настолько, чтобы идти на жертвы ради обновления сильно потрепанных отношений», — подчеркнула автор статьи.

Поездка американского лидера в Саудовскую Аравию прошла в рамках его ближневосточного турне, которое завершилось 16 июля. Как отмечал ранее президент США, встреча с лидерами этой страны необходима для стратегического партнерства, которое «основано на общих интересах и ответственности с сохранением приверженности фундаментальным американским ценностям».

19 июля турецкое издание Cumhuriyet заявило, что США утрачивают свое влияние на Ближнем Востоке. В материале также указано на переизбыток «империализма» в словах Байдена о том, что Штаты намерены сохранять активность в регионе во избежание образования вакуума, который заполнили бы Россия и Китай

Ранее, 18 июля, сообщалось, что зрители телеканала Fox News раскритиковали президента США после его визита в Саудовскую Аравию. В комментариях под сюжетом политического журналиста Шона Хэннити на YouTube они называли главу государства «клоуном» и заявляли, что он является разрушительным позором для страны. Издание пишет, что этот переизбыток не вечен, поскольку ослабление американской гегемонии США обеспечивает распад «американского Ближнего Востока».

17 июля эксперт по проблемам ближневосточного региона Хоссейн Руйоран заявил, что политика США на Ближнем Востоке стала провальной.

Еще 13 июля телеведущий Fox News Стюарт выразил мнение, что визит Байдена может обернуться для него конфузом, потому что ему придется умолять саудитов об увеличении добычи нефти. Он счел вероятность успеха маловероятной, поскольку в случае положительного ответа Саудовской Аравии придется получить одобрение ОПЕК+, куда входит Россия.

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