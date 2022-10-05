The Hill спрогнозировало проблемы у Байдена из-за сокращения добычи нефти

Сокращение добычи нефти стран ОПЕК+ может плохо отразится на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре. Об этом 4 октября заявил американский обозреватель издания The Hill Саймон Хендерсон.

«Предположение о возможном сокращении добычи нефти можно рассматривать как болезненный удар по президенту [США Джо] Байдену после его едва ли удачной поездки в Саудовскую Аравию в начале лета», — подчеркнул Хендерсон.

Он напомнил, что глава Белого дома не смог убедить принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

Хендерсон также отметил, что в Вашингтоне складывается впечатление, что администрация Байдена разочарована в Саудовской Аравии из-за ее предполагаемого нефтяного союза с российским президентом Владимиром Путиным.

9 сентября национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявила о том, что цены на нефть снизятся для покупателей из всех регионов, кроме США. Уточняется, что для клиентов из Северо-Западной Европы и стран Средиземноморья цены почти на все марки саудовской нефти снизятся на $2 за баррель.

8 августа газета Advance написала, что Байден «получил унизительную пощечину» от Саудовской Аравии. Так она охарактеризовала окончательное решение Организации стран — экспортеров нефти в расширенном формате (ОПЕК+), где основным игроком является Эр-Рияд, увеличить добычу нефти всего на 100 тыс. баррелей в день.

До этого, 6 августа бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в выпрашивании нефти у других стран. Он отметил, что США должны сами добывать нефть, так как располагают ее большими запасами.