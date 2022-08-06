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Трамп обвинил Байдена в выпрашивании нефти у других стран

Трамп заявил, что США выпрашивают нефть у Венесуэлы и Саудовской Аравии
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Evan Vucci - Pool via CNP
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Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена в том, что при нем страна потеряла энергетическую независимость. Об этом он заявил 5 августа во время предвыборных мероприятий в Висконсине.

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«Мы больше не являемся энергетически независимыми или энергетически доминирующими, как это было всего два года назад. Мы — нация, которая выпрашивает у Венесуэлы, Саудовской Аравии и многих других нефть», — приводит слова Трампа Newsmax.

Экс-президент заметил, что США должны сами добывать нефть, так как располагают ее большими запасами.

«Пожалуйста, пожалуйста, помогите нам», — говорит Джо Байден. Но у нас под ногами больше жидкого золота, чем в любой другой стране мира», — заявил политик.

27 июля Трамп назвал США страной, которая терпит исторические унижения и стоит на коленях. Он сказал, что «Америка летит в ад» из-за действующей политики Байдена.

14 июля Трамп принял решение участвовать в президентских выборах в 2024 году. Экс-президент заявил, что уверен в своей победе, хотя прежде и сомневался, стоит ли снова ввязываться в предвыборную борьбу.

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