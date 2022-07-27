Трамп назвал США исторически униженной страной на коленях

США терпят одно историческое унижение за другим и, стоя на коленях, сносят их, тогда как базовые права и свободы попраны на их исторической родине, заявил во вторник, 26 июля, на форуме America First Policy Institute в Вашингтоне экс-президент США Дональд Трамп.

Выступая на форуме, он напомнил, что в годы его руководства страной она лидировала в энергетической сфере, цены на бензин и инфляция были приемлемы, а на международной арене США уважали.

Теперь, по словам Трампа, США наводнили мигранты из-за неукрепленных границ, об энергоресурсах приходится просить у других стран, инфляция и цены на бензин зашкаливают. Об американской мечте и думать не приходится — от нее ничего не осталось.

«Если не обратить вспять эту экономическую политику социализма, эту атаку на цивилизацию, и страны не останется! Ее уже поставили на колени. Кто бы мог подумать, что это случится!» — заявил экс-глава Белого дома.

«Страна летит в ад», — в очередной раз отметил Трамп.

Об «адских» перспективах США при президенте Джо Байдене Дональд Трамп говорит давно. В марте он отмечал, что в результате деструктивной политики Байдена страна катится в ад.

Тогда же, в марте, на митинге сторонников в городе Коммерс, штат Джорджия, Трамп упрекнул нынешнюю администрацию Белого дома в ситуации вокруг Украины и назвал действующего лидера страны Джо Байдена убийцей американской мечты.

23 июля республиканец Трамп во время выступления во Флориде на студенческой конференции снова уколол соперника в Белом доме, упрекнув Байдена в превращении США в нищую страну. Он отметил, что такие перемены Байдену удалось сотворить со страной всего за два года.