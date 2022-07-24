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Трамп обвинил Байдена в превращении США в нищую страну

Экс-президент Трамп заявил, что США при Байдене стали нищей страной
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Фото: Global Look Press/IMAGO/John Nacion
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Президент США Джо Байден довел страну до нищеты, заявил в субботу, 23 июля, бывший американский лидер республиканец Дональд Трамп во время выступления во Флориде на студенческой конференции.

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«Сейчас мы нищая страна. Нищая страна со стоящим на коленях Байденом, выпрашивающим энергоресурсы в мире, просящим о помощи», — сказал он.

Между тем, всего два года назад, продолжил Трамп, Штаты были сильны, в вопросе энергонезависимости приближались к тому, чтобы стать «крупнее Саудовской Аравии и России вместе взятых».

«Всего за два года мы превратились из самой сильной страны <…> в слабую [страну] в плане признания и уважения в мире. Нас никто больше не уважает», — уточнил экс-президент.

Ранее, 16 июля, Джо Байден завершил свой четырехдневный визит на Ближний Восток, целью которой было сохранение влияния в регионе. Во время своей поездки в Саудовскую Аравию американский лидер намеревался попросить Эр-Рияд увеличить добычу нефти. При этом, как отметил журнал Foreign Policy, Байден не смог убедить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана «действовать по указке Вашингтона».

Турне президента США по Ближнему Востоку показало масштабы дипломатического поражения Вашингтона, подчеркнуло издание Al Quds Al Arabi. Как заявила бывшая журналистка газеты The Wall Street Journal Карен Эллиотт Хаус, поездка в Саудовскую Аравию главы администрации США продемонстрировала всему миру, что ни Саудовская Аравия, ни другие государства Персидского залива не доверяют США.

До этого, 11 июля, были опубликованы данные опроса The Harvard CAPS / Harris Poll, согласно которым рейтинг общественной поддержки президента США Джо Байдена упал до 30%. В ближайшее время могут отказаться от Байдена, возложив на него ответственность за все последние провалы, отметила обозреватель телеканала Fox News Томи Ларен.

В июне экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что нынешняя власть в стране ведет ее к превращению в банановую республику. Она раскритиковала работу американской правоохранительной системы за излишнюю политизированность и частое использование оружия в спорах с оппонентами.

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