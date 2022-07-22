Визит Байдена на Ближний Восток назвали дипломатическим провалом США

Провальное турне президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку показало масштабы дипломатического поражения Вашингтона, сообщает издание Al Quds Al Arabi.

Как пишет автор публикации, президент США не смог восстановить своим визитом влияние страны в регионе после вывода американских войск из Афганистана.

«США столкнулись с четырьмя крупными политическими узлами, ни один из которых Байден не смог развязать во время турне: не удалось достичь консенсуса по ядерным переговорам с Ираном, добиться принятия какого-либо подхода для реализации идеи сосуществования двух государств или объявить о каких-либо мерах по укреплению доверия с палестинцами», — говорится в материале от 19 июля.

Автор статьи также указал на то, что визит Байдена никак не способствовал увеличению добычи нефти Саудовской Аравией, чтобы замедлить рост цен на нефть.

«Американский лидер также потерпел неудачу в попытке продвижения военной коалиции под руководством США, а также не смог получить обещание Саудовской Аравии и других членов ОПЕК об увеличении добычи нефти для замедления роста цен, вызванного санкциями западных стран против России», — отметил он.

Журналист подчеркнул, что США теряют свое влияние на Ближнем Востоке и их роль в жизни региона постепенно снижается. Издание также указало на то, что Демократической партии США стоит воспринять неудачную поездку Байдена как предупреждение на промежуточных выборах в конгресс.

«Байден вернулся к американскому избирателю с пустыми руками, так как ему не удалось получить ничего, что способствовало бы улучшению жизни американцев и повышению конкурентоспособности страны», — резюмировал автор публикации.

16 июля президент США Джо Байден завершил свой четырехдневный визит на Ближний Восток. В рамках поездки американский лидер заявил, что Соединенные Штаты намерены сохранять активность в регионе во избежание образования вакуума, который заполнили бы Россия и Китай. Во время своей поездки в Саудовскую Аравию Байден намеревался попросить Эр-Рияд увеличить добычу нефти.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal указала на то, что поездка Байдена в Саудовскую Аравию не принесла никаких результатов и обернулась для него позором. В материале отметили, что этот визит навредил американским интересам на Ближнем Востоке, показав, что государства Персидского залива не доверяют США настолько, чтобы идти на жертвы ради обновления отношений.