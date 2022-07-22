Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения
Мир
Минобороны отчиталось об уничтожении четырех установок HIMARS
Экономика
ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 8% годовых
Мир
В Кремле ответили на сообщения о задержке турбины для «Северного потока»
Мир
Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерну
Общество
Путин поручил разработать допмеры для поддержки семей с детьми
Мир
Визит Байдена на Ближний Восток назвали дипломатическим провалом США
Мир
Порт Роттердама прекратил контейнерные перевозки в Россию и из нее
Мир
Экс-продюсер группы «Грибы» бежал в Россию из-за угроз украинцев
Мир
В Германии назвали три ошибки Запада в отношении России
Политика
Правительство расширило список недружественных РФ стран

Визит Байдена на Ближний Восток назвали дипломатическим провалом США

Al Quds Al Arabi: США потерпели дипломатическое поражение на Ближнем Востоке
0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Провальное турне президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку показало масштабы дипломатического поражения Вашингтона, сообщает издание Al Quds Al Arabi.

Кнутом, без пряника: США жестко пригрозили Ирану
Байден решил надавить на Тегеран ради ядерной сделки, вместо того чтобы пойти на компромисс

Как пишет автор публикации, президент США не смог восстановить своим визитом влияние страны в регионе после вывода американских войск из Афганистана.

«США столкнулись с четырьмя крупными политическими узлами, ни один из которых Байден не смог развязать во время турне: не удалось достичь консенсуса по ядерным переговорам с Ираном, добиться принятия какого-либо подхода для реализации идеи сосуществования двух государств или объявить о каких-либо мерах по укреплению доверия с палестинцами», — говорится в материале от 19 июля.

Автор статьи также указал на то, что визит Байдена никак не способствовал увеличению добычи нефти Саудовской Аравией, чтобы замедлить рост цен на нефть.

«Американский лидер также потерпел неудачу в попытке продвижения военной коалиции под руководством США, а также не смог получить обещание Саудовской Аравии и других членов ОПЕК об увеличении добычи нефти для замедления роста цен, вызванного санкциями западных стран против России», — отметил он.

Журналист подчеркнул, что США теряют свое влияние на Ближнем Востоке и их роль в жизни региона постепенно снижается. Издание также указало на то, что Демократической партии США стоит воспринять неудачную поездку Байдена как предупреждение на промежуточных выборах в конгресс.

«Байден вернулся к американскому избирателю с пустыми руками, так как ему не удалось получить ничего, что способствовало бы улучшению жизни американцев и повышению конкурентоспособности страны», — резюмировал автор публикации.

16 июля президент США Джо Байден завершил свой четырехдневный визит на Ближний Восток. В рамках поездки американский лидер заявил, что Соединенные Штаты намерены сохранять активность в регионе во избежание образования вакуума, который заполнили бы Россия и Китай. Во время своей поездки в Саудовскую Аравию Байден намеревался попросить Эр-Рияд увеличить добычу нефти.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal указала на то, что поездка Байдена в Саудовскую Аравию не принесла никаких результатов и обернулась для него позором. В материале отметили, что этот визит навредил американским интересам на Ближнем Востоке, показав, что государства Персидского залива не доверяют США настолько, чтобы идти на жертвы ради обновления отношений.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022