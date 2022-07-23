FP сравнил итоги поездок Байдена и Путина на Ближний Восток

Поездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток продемонстрировали, что страны региона поддерживают Москву в вопросе формирования многополярного мира. Об этом 20 июля пишет журнал Foreign Policy.

«Скудные результаты визита Байдена на Ближний Восток указывают на то, что основные региональные игроки, особенно из стран Персидского залива, не желают отказываться от отношений с Россией и Китаем», — говорится в публикации.

Как отметили в издании, у Москвы есть общие цели почти со всеми партнерами Вашингтона в регионе, от высоких цен на энергоресурсы и до формирования многополярного мира.

Также авторы статьи указали на то, что Байден не смог убедить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана «действовать по указке Вашингтона». При этом они назвали российского лидера умелым игроком на Ближнем Востоке.

Между тем издание Al Quds Al Arabi сообщило, что провальное турне президента США по Ближнему Востоку показало масштабы дипломатического поражения Вашингтона.

Ранее, 16 июля, Джо Байден завершил свой четырехдневный визит на Ближний Восток. В рамках поездки американский лидер заявил, что Соединенные Штаты намерены сохранять активность в регионе во избежание образования вакуума, который заполнили бы Россия и Китай. Во время своей поездки в Саудовскую Аравию Байден намеревался попросить Эр-Рияд увеличить добычу нефти.

Газета The Wall Street Journal указала на то, что поездка Байдена в Саудовскую Аравию не принесла никаких результатов и обернулась для него позором. В материале отметили, что этот визит навредил американским интересам на Ближнем Востоке, показав, что государства Персидского залива не доверяют США настолько, чтобы идти на жертвы ради обновления отношений.

В свою очередь, китайская газета Global Times назвала переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана в Тегеране «ответным ударом» на попытки Вашингтона утвердить свое влияние в регионе.

19 июля президент России прибыл с однодневным визитом в Тегеран, для того чтобы встретиться с лидерами стран — гарантами сирийского урегулирования. Сообщалось, что в рамках тегеранской поездки Путин также проведет три раунда двусторонних переговоров.

Одним из таких раундов стала отдельная встреча с президентом Турции, на которой обсуждалась проблема вывоза украинского зерна. Эрдоган назвал посредническую роль России в данном вопросе конструктивной и положительной.

Также президент РФ поговорил и с иранским коллегой. В ходе встречи с Раиси он подчеркнул, что отношения двух стран развиваются хорошими темпами, зафиксированы рекордные цифры товарооборота. За день до этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ и Иран планируют вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства. В числе прочего российский лидер отметил, что совместная работа трех стран позволила «переломить хребет» международному терроризму.