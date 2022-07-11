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Рейтинг Байдена упал до рекордных 30%

Рейтинг одобрения Байдена установил новый антирекорд, опустившись до 30%
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Рейтинг общественной поддержки президента США Джо Байдена упал до 30%. Об этом свидетельствуют данные опроса The Harvard CAPS / Harris Poll, опубликованные в понедельник, 11 июля.

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Опрос проводился центром в конце июня, в нем приняли участие более 1,3 тыс. человек.

Согласно опубликованным данным, рейтинг одобрения Байдена установил новый антирекорд, опустившись до 30%. Также 71% американцев заявил, что не хотят видеть его в качестве кандидата в президенты на выборах в 2024 году. При этом бывшего американского лидера Дональда Трампа поддерживают 26% граждан.

Комментируя такой результат, обозреватель телеканала Fox News Томи Ларен предположила, что представители Демократической партии в ближайшее время могут отказаться от Байдена, возложив на него ответственность за все последние провалы, пишет «Газета.Ru».

В этот же день американский журналист Дуглас Мюррей заявил, что в последние шесть месяцев администрация президента пытается свалить все проблемы США на российского президента Владимира Путина, однако «американцы на это не покупаются». Он добавил, что именно Байден заблокировал нефтепровод из Канады, стремясь проводить как можно более «зеленую» политику. В результате этого вынужден «ездить по всему миру, умоляя других обеспечить его граждан нефтью».

При этом опросы общественного мнения, проведенные в июне, показали, что многие американцы считают Байдена слишком старым. Как заметил обозреватель The New York Times Питер Бейкер, к концу второго срока в случае переизбрания президенту США будет 86 лет. По его мнению, возраст может стать помехой не только для принятия решений, но и для длительных поездок, предусмотренных предвыборной кампанией.

Ранее, 14 июня, администрация Байдена подтвердила намерение действующего президента США баллотироваться на второй срок в 2024 году. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла опасения журналистов о том, что возраст или здоровье Байдена могут стать проблемой для его участия в выборах.

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