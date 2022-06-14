Реклама
Прямой эфир

В Белом доме подтвердили планы Байдена баллотироваться на второй срок

0
Фото: REUTERS/Niall Carson
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник, 13 июня, отвергла опасения, что возраст или здоровье президента США Джо Байдена могут стать проблемой для его участия в выборах главы государства в 2024 году. Она подтвердила, что американский лидер намерен баллотироваться на второй срок.

Все на одного: в США растет недовольство политикой Байдена
Американцы всё больше критикуют своего президента за рост инфляции, разгул преступности и действия в отношении Украины

«Мы только что вернулись из Нью-Мексико, мы только что вернулись из Калифорнии... просто посмотрите на работу, которую он делает, и посмотрите, что он делает, как он работает для американского народа», — отметила она в интервью телекомпании CNN.

Официальный представитель Белого дома также указала, что Байден неоднократно говорил, что планирует баллотироваться в 2024 году.

Ранее в этот день обозреватель American Conservative Патрик Бьюкенен высказал мнение, что Джо Байден имеет низкие шансы на переизбрание на высший государственный пост из-за возраста и состояния здоровья. Как напомнил автор статьи, нынешнему американскому лидеру в день выборов 2024 года останется всего две недели до 82-летия. Политик был старейшим президентом США со дня вступления в должность.

По его мнению, Байден с высокой долей вероятности провалится на промежуточных выборах. Кроме того, американцы недовольны растущей в стране инфляцией и возлагают вину за это на Белый дом. После возможного поражения на промежуточных выборах демократическая партия сама попросит действующего главу государства снять свою кандидатуру в 2024 году, уверен журналист.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022