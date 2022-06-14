В Белом доме подтвердили планы Байдена баллотироваться на второй срок

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник, 13 июня, отвергла опасения, что возраст или здоровье президента США Джо Байдена могут стать проблемой для его участия в выборах главы государства в 2024 году. Она подтвердила, что американский лидер намерен баллотироваться на второй срок.

«Мы только что вернулись из Нью-Мексико, мы только что вернулись из Калифорнии... просто посмотрите на работу, которую он делает, и посмотрите, что он делает, как он работает для американского народа», — отметила она в интервью телекомпании CNN.

Официальный представитель Белого дома также указала, что Байден неоднократно говорил, что планирует баллотироваться в 2024 году.

Ранее в этот день обозреватель American Conservative Патрик Бьюкенен высказал мнение, что Джо Байден имеет низкие шансы на переизбрание на высший государственный пост из-за возраста и состояния здоровья. Как напомнил автор статьи, нынешнему американскому лидеру в день выборов 2024 года останется всего две недели до 82-летия. Политик был старейшим президентом США со дня вступления в должность.

По его мнению, Байден с высокой долей вероятности провалится на промежуточных выборах. Кроме того, американцы недовольны растущей в стране инфляцией и возлагают вину за это на Белый дом. После возможного поражения на промежуточных выборах демократическая партия сама попросит действующего главу государства снять свою кандидатуру в 2024 году, уверен журналист.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.