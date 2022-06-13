В США указали на низкие шансы Байдена на переизбрание

Президент США Джо Байден имеет низкие шансы на переизбрание на высший государственный пост из-за возраста и состояния здоровья. Об этом 13 мая в публикации на сайте American Conservative написал обозреватель Патрик Бьюкенен.

Как он напомнил, экс-лидерам США Биллу Клинтону было 50 лет, когда он был переизбран в 1996 году, а Бараку Обаме был 51 год во время переизбрания в 2012 году.

Байдену в день выборов 2024 года останется всего две недели до 82-летия. Политик был старейшим президентом США со дня вступления в должность, напомнил автор статьи.

Также он напомнил, что Александр Гамильтон в Federalist Papers писал, что «энергия исполнительной власти» является неотъемлемым атрибутом хорошего правительства.

«Обладает ли Байден с его шаркающей походкой, регулярными ляпами, физическим и когнитивным упадком тем, о чем писал Гамильтон?» — задается вопросом автор публикации.

По его мнению, Байден с высокой долей вероятности провалится на промежуточных выборах. Кроме того, американцы недовольны растущей в стране инфляцией и возлагают вину за это на Белый дом. После возможного поражения на промежуточных выборах демократическая партия сама попросит действующего главу государства снять свою кандидатуру в 2024 году, уверен журналист.

6 июня издание The Wall Street Journal сообщило, что не менее 83% американцев считают, что экономика их страны находится в плохом или плачевном состоянии.

5 июня газета Politico сообщила, что каскад проблем, возникший перед США, вызвал моральный кризис в Белом доме, а американский лидер и его помощники разочарованы собственной неспособностью переломить ситуацию. Среди вызовов, стоящих перед США, рост цен на топливо, глобальная инфляция, проведение Россией спецоперации, потенциально возрождающаяся пандемия коронавируса и неспособность конгресса ужесточить контроль за оборотом оружия в стране.