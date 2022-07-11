В США обвинили Байдена в перекладывании ответственности за рост цен на Путина

Граждане США не верят утверждениям президента страны Джо Байдена об ответственности российского лидера Владимира Путина за резкий рост цен на топливо в стране. Об этом заявил 11 июля в эфире Fox News обозреватель телеканала Дуглас Мюррей.

По словам журналиста, в последние шесть месяцев администрация президента пытается свалить все проблемы США на Путина, однако «американцы на это не покупаются».

«Мы знаем, что у нас были проблемы с энергетикой с самого начала работы этой администрации», — цитирует обозревателя «Газета.Ru».

По его словам, все в США осознают, что это именно Байден заблокировал нефтепровод из Канады, стремясь проводить как можно более «зеленую» политику. В результате этого теперь американский лидер вынужден «ездить по всему миру, умоляя других обеспечить его граждан нефтью».

Мюррей также отметил, что нынешнее американское руководство проводит свою энергетическую политику, которую обусловливает некая «идеология», а не факты. В итоге из-за этих «очень идейных людей» в Соединенных Штатах сейчас страдают люди, указал обозреватель.

«Они не смотрели на цифры, они не смотрели на факты, они руководствовались этой конкретной частью «повестки», — подчеркнул журналист.

Ранее в июле, отвечая на комментарий журналиста о том, что 88% американцев считают неверным направление движения страны, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила, что «президент Джо Байден понимает, куда идет народ, и понимает, что цены на бензин высоки из-за «налога Путина».

10 июля, комментируя заявление пресс-секретаря Байдена, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что новому пресс-секретарю американского лидера приходится лгать. По ее словам, это «ложь загнанных в угол представителей преступного американского режима, который дестабилизирует ситуацию в мире, чтобы вернуть давно утраченные передовые позиции».

6 июля ведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News заявил, что ответственность за топливный кризис в США несет не российский президент Владимир Путин, а сам американский лидер. Карлсон представил данные исследования компании GasBuddy, согласно которым с ноября 2020 года по ноябрь 2021-го — задолго до начала спецоперации России — топливо подорожало на 66%.

9 апреля Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявлял, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признавал, что последствия от таких санкций ударят и по самому Вашингтону.