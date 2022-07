Захарова уличила нового пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер во лжи

Экс-пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки вовремя покинула свою должность, заставив делать всю «грязную работу» свою последовательницу-мигрантку. Такое мнение высказала в воскресенье, 10 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в июле, отвечая на комментарий журналиста о том, что 88% американцев считают неверным направление движения страны, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила, что «президент понимает, куда идет народ, и понимает, что цены на бензин высоки из-за «налога Путина».

В ответ Захарова сравнила Белый дом с Титаником, напомнив, что спасательные шлюпки на корабле «были только для пассажиров верхних палуб». Дипломат отметила, что так западный «белый человек» всегда поступал с теми, кого порабощал, сначала творя беззаконие, а потом переваливая ответственность на других.

В итоге лгать теперь, по ее словам, приходится новому пресс-секретарю американского лидера.

«Пресс-секретарь Белого дома вынуждена врать. Эта ложь загнанных в угол представителей преступного американского режима, который дестабилизирует ситуацию в мире, чтобы вернуть давно утраченные передовые позиции», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

В качестве самых ярких примеров лжи дипломат привела «путинский налог» на бензин в США. Она отметила, что его придумали помощники Байдена, «чтобы американцы его не растерзали за допущенные ошибки». Также дипломат опровергла обвинения в адрес России в продовольственном кризисе, указав на то, что он стал следствием пандемии, односторонних санкций США и спекулятивной политики западных стран на продовольственном рынке.

Днем ранее во лжи уличили помощницу пресс-секретаря Белого дома Эмили Симонс за попытку оправдать Байдена за оговорку во время своего публичного выступления. Комментируя решение Верховного суда страны по поводу отмены конституционного права на аборты, он произнес фразу «прервать президентство» (to terminate the presidency) вместо запланированной «прервать беременность» (to terminate the pregnancy).

Помощница пресс-секретаря попыталась выгородить Байдена, заявив, что он произнес фразу «позвольте мне повторить сказанное». Однако пользователи соцсетей упрекнули Симонс «во лжи во имя власти», отметив, что каждый может посмотреть видео выступления и услышать, что американский лидер сказал на самом деле.

В тот же день после выступления в штаб-квартире ЦРУ американский президент потерялся в пространстве, пытаясь определить, куда ему надо идти. Ситуацию спасли сопровождающие президента, обставив ситуацию так, будто он хотел пожать руки окружающим.