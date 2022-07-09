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Джо Байден перепутал «президентство» и «беременность»

В Сети назвали оговоркой по Фрейду слова Байдена о необходимости прервать «президентство»
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вновь оговорился во время своего публичного выступления.

Событие произошло во время пресс-конференции 8 июля, на которой Байден комментировал решение Верховного суда страны по поводу отмены конституционного права на аборты.

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В ходе своего выступления президент США произнес фразу «прервать президентство» (to terminate the presidency) вместо запланированной «прервать беременность» (to terminate the pregnancy).

Пользователи соцсетей в очередной раз высмеяли американского президента, отметив, что его курьезы уже почти не удивляют.

«Он невероятен. Я удивлен, как он справляется со своими штанами по утрам. Боже, спаси нас», — написал пользователь под ником Jim Thorson.

«Я надеюсь, что он останется! Он лучший агитатор за республиканцев», — добавил другой.

Это не первый случай за эту неделю, когда Джо Байден ошибается на публичных мероприятиях. 9 июля после выступления в штаб-квартире ЦРУ американский президент потерялся в пространстве, пытаясь определить, куда ему надо идти. Ситуацию спасли сопровождающие президента, обставив ситуацию так, будто он хотел пожать окружающим руки.

Ранее в пятницу в ходе выступления на тему защиты репродуктивного здоровья 8 июля он, читая речь с телесуфлера, прочитал вслух и данные к тексту инструкции.

79-летний Байден является самым возрастным президентом США, и вопрос состояния его здоровья неоднократно обсуждался как в Штатах, так и в мире.

Он регулярно попадает в неловкие ситуации, то забывая речь, то путая слова.

Так, 20 мая, в рамках визита на завод Samsung в Пхёнтхэке он обратился к южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю по имени бывшего президента страны Мун Чжэ Ина.

До этого, 5 мая, Байден оговорился во время приема в честь празднования Дня американо-мексиканской дружбы. Тогда он назвал первую леди Мексики Беатрис Гутьеррес президентом. В тот же день глава Вашингтона назвал американцев нацией иммигрантов.

В апреле бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.

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