Байден назвал первую леди Мексики президентом

Лидер США Джо Байден назвал первую леди Мексики Беатрис Гутьеррес президентом. Инцидент произошел в четверг, 5 мая, на приеме в Белом доме в честь празднования дня американо-мексиканской дружбы.

Действующий глава Белого дома оговорился в момент, когда благодарил Гутьеррес за близкие отношения между США и Мексикой.

«Соединенные Штаты и Мексика — больше чем просто хорошие соседи», — также заявил Байден в момент встречи.

Тогда же глава Вашингтона назвал американцев нацией иммигрантов. Также перед выступлением президента одна из женщин выкрикнула: «Мы тебя любим, Джо», на что Байден ответил, что хоть какая-то женщина в зале любит его. В зале присутствовала и первая леди Джилл Байден. Позже президент, перечисляя профессии собравшихся, упомянул и жену, пошутив о симпатии к ней.

4 мая глава Белого дома дважды нелепо пошутил во время церемонии награждения атлетов с ограниченными возможностями. Он попросил инвалидов-колясочников не прыгать, а слепых спортсменов — смотреть в камеру во время общего фото.

3 мая Байден оговорился, перепутав Россию и Украину. В своей речи он сказал о том, что США позаботились о том, чтобы у России были Javelin и другое оружие для усиления обороны, чтобы Украина была готова ко всему, что бы ни случилось. После инцидента американцев возмутила оговорка президента, которая моментально распространилась в интернете. Некоторые даже предрекли конец политической карьере хозяина Белого дома.

6 апреля бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились и представляют «проблему национальной безопасности».

15 марта Байден во время своего выступления заявил, что на запланированном мероприятии в Белом доме отсутствует вице-премьер Камала Харрис по причине болезни ее супруга, при этом мужа своего заместителя американский лидер назвал «мужем первой леди». Супруга американского президента поспешила поправить его, заявив, что муж первой леди — это он сам.