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Байден пошутил про инвалидов на церемонии награждения спортсменов

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Джо Байден дважды нелепо пошутил во время церемонии награждения атлетов с ограниченными возможностями.

Перед тем как сделать общую фотографию, Байден решил посоветовать слепым спортсменам смотреть в камеру, когда будут делаться снимки. Также он пошутил и в адрес инвалидов-колясочников.

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«Колясочники, не прыгайте для фото. Слепые — смотрите туда, в камеру», — сказал Байден.

После слов американского лидера трансляцию мероприятия прервали. Сам Байден никак не прокомментировал этот инцидент.

Ранее, 3 мая, глава Белого дома оговорился, перепутав Россию и Украину. В своей речи он сказал о том, что США позаботились о том, чтобы у России были Javelin и другое оружие для усиления обороны, чтобы Украина была готова ко всему, что бы ни случилось.

После инцидента американцев возмутила оговорка президента, которая моментально распространилась в интернете. Некоторые даже предрекли конец политической карьере хозяина Белого дома.

Во время своего выступления 22 апреля Байден не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра, после чего предложил называть себя Джо Биденом.

11 апреля президент США дважды оговорился, объявляя имя нового директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF).

6 апреля бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились и представляют «проблему национальной безопасности».

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