Байден не смог выговорить фамилию конгрессмена и предложил называть себя Биденом

Президент США Джо Байден не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра в ходе своего выступления в штате Орегон. Кадры с отрывком выступления в пятницу, 22 апреля, публикует YouTube-канал GOP War Room.

В ходе своей речи Байден захотел поблагодарить местных представителей конгресса.

«Спасибо Рону Уайдену, Джеффу Меркли и Эрлу Баму...и Эрлу...извините. Я в курсе...Можете звать меня Биден. Джо Биден», — заявил он.

После этого присутствующие рассмеялись, отмечает «Газета.Ru».

11 апреля глава Белого дома дважды оговорился, когда объявлял имя нового директора бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Сначала Байден перепутал аббревиатуры: вместо ATF назвал AFT (Американская федерация учителей), а затем оговорился в фамилии человека, которого номинировал на должность в администрации.

6 апреля бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность Байдена к медлительности в речи и оговоркам как доказательства своей правоты. При этом американцы всё сильнее беспокоятся, замечая подобные эксцессы лидера США на мировой арене.

15 марта Байден во время своего выступления заявил, что на запланированном мероприятии в Белом доме отсутствует вице-премьер Камала Харрис по причине болезни ее супруга, при этом мужа своего заместителя американский лидер назвал «мужем первой леди». Супруга американского президента поспешила поправить его, заявив, что муж первой леди — это он сам.