Байден дважды оговорился на выступлении в Белом доме

Президент США Джо Байден дважды оговорился, когда объявлял в Белом доме, что номинировал на пост директора бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) бывшего прокурора Стива Деттельбаха.

Сначала Байден перепутал аббревиатуры: вместо ATF назвал AFT (Американская федерация учителей), а затем оговорился в фамилии человека, которого номинировал на должность в администрации.

«Я горд номинировать Стива Деттельвуда… Деттельбаха. Извините, я неверно произнес ваше имя», — сказал Байден.

Американский лидер не раз допускал оговорки во время официальных выступлений.

Так, 26 марта, президент США в своей речи в Польше во время европейской поездки не сразу выговорил название города Мариуполь.

15 марта Байден во время своего выступления заявил, что на запланированном мероприятии в Белом доме отсутствует вице-премьер Камала Харрис по причине болезни ее супруга, при этом мужа своего заместителя американский лидер назвал «мужем первой леди». Супруга американского президента поспешила поправить его, заявив, что муж первой леди — это он сам.

6 марта Байдена перепутал Россию и Украину, комментируя российскую операцию по защите мирного населения в Донбассе. Американский лидер заявил, что президент РФ Владимир Путин «решил вторгнуться в Россию». Ранее, 1 марта, Байден перепутал Украину с Ираном, заявив о том, что «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души иранского народа».