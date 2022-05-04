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В США заговорили о конце карьеры Байдена после слов о России

Американцы раскритиковали ляп Байдена про отправку оружия США в Россию
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Американцев возмутила оговорка президента США Джо Байдена, перепутавшего Россию и Украину во время своего выступления на оружейном заводе Lockheed Martin в Алабаме, которое прошло 3 мая.

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В своей речи он сказал, о том, что США позаботились о том, чтобы у России были Javelin и другое оружие для усиления обороны, чтобы Украина была готова ко всему, что бы ни случилось.

Ошибка Байдена мгновенно распространилась по интернету и вызвала недоумение у пользователей. Многие считают такую ошибку непростительной для политика уровня главы государства. Кто-то посчитал, что за словами Байдена скрывается тайный смысл.

«Кажется, что на такой печальной ноте политической карьере Байдена и придет конец», — написал один из комментаторов.

«Украинский кризис — слишком важная тема для подобных шуток. Кто-нибудь уже может начать страховать Байдена?» — написал другой.

Другой американец пошутил, что такими темпами он и впрямь отправит оружие не в ту сторону.

«Украина используется так же, как Афганистан использовался для борьбы с СССР. Конфликт разжигается не для достижения конкретной цели, а для создания бесконечного кризиса», — подчеркнули в комментариях.

Во время своего выступления 22 апреля Байден не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра, после чего предложил называть себя Джо Биденом.

11 апреля президент США дважды оговорился, объявляя имя нового директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Сначала Байден перепутал аббревиатуры: вместо ATF назвал AFT (Американская федерация учителей), а затем оговорился в фамилии человека, которого номинировал на должность в администрации.

6 апреля бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились и представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность президента США к медлительности в речи и оговоркам как доказательства своей правоты.

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