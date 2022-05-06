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Байден назвал американцев нацией иммигрантов

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Джо Байден
Фото: Global Look Press/CNP/Yuri Gripas
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Американский президент Джо Байден заявил, что Штаты состоят из иммигрантов. С таким высказыванием лидер США выступил на приеме в Белом доме в честь празднования дня американо-мексиканской дружбы 5 мая.

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«Мы — нация иммигрантов. Мы говорим это, но люди ведут себя так, будто не верят в это. И в этом наша сила», — сказал Байден на мероприятии.

Также перед выступлением президента одна из женщин выкрикнула: «Мы тебя любим, Джо», на что Байден ответил, что хоть какая-то женщина в зале любит его. В зале присутствовала и первая леди Джилл Байден. Позже президент, перечисляя профессии собравшихся, упомянул и жену, пошутив о симпатии к ней.

«Я сплю с учительницей каждую ночь. С той же самой. Если бы мне не нравились учителя, я бы спал один», — заявил президент США.

Известно, что первая леди Америки Джилл Байден преподает в колледже.

4 мая глава Белого дома дважды нелепо пошутил во время церемонии награждения атлетов с ограниченными возможностями. Он попросил инвалидов-колясочников не прыгать, а слепых спортсменов — смотреть в камеру во время общего фото.

3 мая, Байден оговорился, перепутав Россию и Украину. В своей речи он сказал о том, что США позаботились о том, чтобы у России были Javelin и другое оружие для усиления обороны, чтобы Украина была готова ко всему, что бы ни случилось. После инцидента американцев возмутила оговорка президента, которая моментально распространилась в интернете. Некоторые даже предрекли конец политической карьере хозяина Белого дома.

6 апреля бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились и представляют «проблему национальной безопасности».

15 марта Байден во время своего выступления заявил, что на запланированном мероприятии в Белом доме отсутствует вице-премьер Камала Харрис по причине болезни ее супруга, при этом мужа своего заместителя американский лидер назвал «мужем первой леди». Супруга американского президента поспешила поправить его, заявив, что муж первой леди — это он сам.

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