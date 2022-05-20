Байден перепутал имена действующего и предыдущего президентов Южной Кореи

Президент США Джо Байден 20 мая во время речи на заводе Samsung в Пхентхэке обратился к своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю, назвав имя бывшего президента страны Мун Чжэ Ина, но сразу исправил ошибку. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

«Президент Мун… Юн, спасибо вам за всё, что вы сделали», — сказал он в заключение своей речи.

Байден отправился в Южную Корею с визитом 19 мая. В воскресенье, 22 мая, американский лидер отправится в Японию. В Токио он встретится с лидерами Японии, Австралии и Индии.

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14 мая глава Белого дома также допустил оговорку, выступая на пресс-конференции на саммите Штатов и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Он забылся и назвал вице-президента страны Камалу Харрис «президентом США».

До этого, 5 мая, Байден также оговорился во время приема в честь празднования Дня американо-мексиканской дружбы. Тогда он назвал первую леди Мексики Беатрис Гутьеррес президентом. В тот же день глава Вашингтона назвал американцев нацией иммигрантов.

За день до этого американский лидер дважды нелепо пошутил во время церемонии награждения атлетов с ограниченными возможностями. Он попросил инвалидов-колясочников не прыгать, а слепых спортсменов — смотреть в камеру во время общего фото.

3 мая Байден оговорился, перепутав Россию и Украину. В своей речи он сказал, что США позаботились о том, чтобы у России были Javelin и другое оружие для усиления обороны, чтобы Украина была готова ко всему, что бы ни случилось. После инцидента американцев возмутила оговорка президента, которая моментально распространилась в интернете. Некоторые даже предрекли конец политической карьере Байдена.

В апреле бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.