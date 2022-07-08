Джо Байден оговорился и прочитал инструкции с телесуфлера

С президентом США Джо Байденом произошел очередной курьез — в ходе выступления на тему защиты репродуктивного здоровья 8 июля он, читая речь с телесуфлера, прочитал вслух и данные к тексту инструкции. Выступление главы государства транслировалось в прямом эфире.

«Конец цитаты. Повторите строку. Женщины не лишены избирательной... или политической власти», — произнес глава Белого дома.

79-летний Байден является самым возрастным президентом США, и вопрос состояния его здоровья неоднократно обсуждался как в Штатах, так и в мире. Он регулярно попадает в неловкие ситуации, то забывая речь, то путая слова.

Так, 5 июля супруге Байдена пришлось напомнить, чтобы он в конце выступления сказал: God Bless America! (в переводе с английского — «Боже, благослови Америку!»).

До этого, 20 мая, в рамках визита на завод Samsung в Пхёнтхэке он обратился к южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю по имени бывшего президента страны Мун Чжэ Ина.

14 мая глава Белого дома также допустил оговорку, выступая на пресс-конференции на саммите Штатов и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Он забылся и назвал вице-президента страны Камалу Харрис президентом США.

До этого, 5 мая, Байден оговорился во время приема в честь празднования Дня американо-мексиканской дружбы. Тогда он назвал первую леди Мексики Беатрис Гутьеррес президентом. В тот же день глава Вашингтона назвал американцев нацией иммигрантов.

В апреле бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.