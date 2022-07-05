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Жена Байдена напомнила ему фразу God Bless America на праздновании 4 Июля

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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На праздновании 4 Июля в Белом доме Джилл Байден пришлось напомнить своему мужу, президенту США Джо Байдену, чтобы он в конце своего выступления сказал: «God Bless America» (в переводе с английского — «Боже, благослови Америку»).

Американский лидер передал микрофон супруге, чтобы она сама произнесла фразу.

Патриотическую песню God Bless America написал Ирвинг Берлин в 1918 году на фронте во время Первой мировой войны. Спустя 20 лет он ее переработал. С тех пор эту версию композиции называют вторым или неофициальным гимном США.

79-летний Байден является самым возрастным президентом США, и вопрос состояния его здоровья неоднократно обсуждался как в Штатах, так и в мире. Он регулярно попадает в неловкие ситуации, то забывая речь, то путая слова.

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Ранее, 20 мая, в рамках визита на завод Samsung в Пхёнтхэке он обратился к южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю по имени бывшего президента страны Мун Чжэ Ина.

14 мая глава Белого дома также допустил оговорку, выступая на пресс-конференции на саммите Штатов и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Он забылся и назвал вице-президента страны Камалу Харрис президентом США.

До этого, 5 мая, Байден оговорился во время приема в честь празднования Дня американо-мексиканской дружбы. Тогда он назвал первую леди Мексики Беатрис Гутьеррес президентом. В тот же день глава Вашингтона назвал американцев нацией иммигрантов.

За день до этого американский лидер дважды нелепо пошутил во время церемонии награждения атлетов с ограниченными возможностями. Он попросил инвалидов-колясочников не прыгать, а слепых спортсменов — смотреть в камеру во время общего фото.

В апреле бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.

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