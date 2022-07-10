В США усомнились в способности Байдена пойти на второй срок

Президент США Джо Байден вряд ли сможет баллотироваться на второй срок по состоянию здоровья, пришел к выводу обозреватель The New York Times Питер Бейкер.

«Байден настаивает, что планирует баллотироваться на второй срок, но его возраст становится все более неудобной проблемой для него, его команды и его (Демократической — Ред.) партии», — написал журналист.

Как заметил Бейкер, если американский лидер переизберется, к концу второго срока ему будет 86 лет. Возраст может стать помехой не только для принятия решений, но и для длительных поездок, предусмотренных предвыборной кампанией.

Как следует из статьи в The New York Times, опросы общественного мнения показывают, что многие американцы считают Байдена слишком старым, а некоторые демократы не считают, что ему следует снова баллотироваться .

Тем не менее чиновники, с которыми поговорил журналист, заверяют, что, несмотря на постоянные оговорки, действующий американский лидер способен долго работать над документами, общаться с помощниками и даже указывать на ошибки в поступающих ему докладах. Однако здоровье Байдена уже далеко не очень крепкое, соглашаются они.

Уровень энергии президента, хотя и впечатляющий для человека его возраста, уже не тот, что был раньше, и некоторые помощники тихо присматривают за ним, написал Бейкер. Так, по его словам, окружение президента опасается, что при ходьбе он просто зацепится за провод и упадет.

Ситуация осложняется тем, что за время существования США в этом государстве никогда не было столь пожилого лидера, заключил обозреватель издания.

Ранее, 17 июня, газета The Washington Post сообщила, что члены Демократической партии США сомневаются в том, что Байден способен участвовать в выборах на должность главы страны в 2024 году. Опасения соратников Байдена вызывают как внутренние экономические проблемы, вызванные антироссийскими санкциями и прошлыми ошибками его администрации во время пандемии коронавируса, так и почтенный возраст американского лидера.

14 июня администрация Байдена подтвердила намерение действующего президента США баллотироваться на второй срок в 2024 году. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла опасения журналистов о том, что возраст или здоровье Байдена могут стать проблемой для его участия в выборах.

При этом политологи оценивают шансы Байдена на переизбрание как низкие. Популярность администрации Байдена упала на фоне проблем с инфляцией и роста цен на топливо в США. Так, издание USA Today показало 18 июня, что подавляющее большинство (71%) американцев считают, что США движутся по неверному пути.

В предстоящих в 2024 году выборах собирается участвовать давний соперник Байдена, экс-лидер США Дональд Трамп. Как сообщает газета The New York Times, Трамп вступит в выборную гонку в качестве явного лидера с рейтингом одобрения среди республиканцев около 80%.