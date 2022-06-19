WP сообщила о сомнениях демократов в способности Байдена участвовать в выборах президента

Члены Демократической партии Америки сомневаются в том, что президент США Джо Байден способен участвовать в выборах на должность главы страны в 2024 году. Об этом 17 июня рассказала газета The Washington Post.

Опасения соратников Байдена вызывают как внутренние экономические проблемы, вызванные антироссийскими санкциями и прошлыми ошибками его администрации во время пандемии коронавируса, так и почтенный возраст американского лидера. Подчеркивается, что в случае переизбрания Байдену будет 86 лет на момент окончания его полномочий. Кроме того, демократы беспокоятся из-за отсутствия четкой стратегии на осенние выборы в конгресс, а также способность Байдена физически выдержать напряженную кампанию по переизбранию, которую, в отличие от периода пандемии, не удастся проводить в дистанционном формате.

«Я думаю, что люди смотрят на него (на Байдена — Ред.) со сжатыми челюстями и большим напряжением в теле, надеясь, что он не совершит ошибку в любой момент. Очевидно, что это трудно сделать в качестве президента, и это действительно сложно сделать в качестве президента, баллотирующегося на переизбрание», — рассказал изданию источник из числа стратегов по выборам Демократической партии США.

На вопрос, будет ли выдвижение кандидатуры Байдена в качестве кандидата на выборах 2024 года, источник ответил: «Я думаю, что это подбрасывание монеты».

14 июня администрация Байдена подтвердила намерение Байдена баллотироваться на второй срок в 2024 году. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла опасения журналистов о том, что возраст или здоровье Байдена могут стать проблемой для его участия в выборах.

При этом политологи оценивают шансы Байдена на переизбрание как низкие. В частности, такое мнение выразили доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко, а также обозреватель American Conservative Патрик Бьюкенен, отметив, что ему могут помешать проблемы со здоровьем.

Популярность администрации Байдена упала на фоне проблем с инфляцией и роста цен на топливо в США. Так, издание USA Today показало 18 июня, что подавляющее большинство (71%) американцев считают, что США движутся по неверному пути.