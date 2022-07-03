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CNN сообщила о планах Трампа объявить в июле об участии в выборах 2024 года

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Bastiaan Slabbers
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Предыдущий президент США Дональд Трамп планирует объявить в июле о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2024 года. Об этом сообщает в субботу, 2 июля, телекомпания CNN со ссылкой на источник.

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«Он колеблется между опасениями по поводу расследований, с которыми сталкивается, и желанием «бороться с огнем с помощью огня», — говорится в материале телеканала.

Как отмечается в публикации, на прошлой неделе Трамп сказал своим коллегам, что готов начать новую президентскую гонку. Выгоду он планирует извлекать из «мрачных» опросов о работе действующего президента США Джо Байдена.

По информации газеты The New York Times, Трамп вступит в выборную гонку в качестве явного лидера с рейтингом одобрения среди республиканцев около 80%, однако существуют признаки, указывающие на то, что большее число избирателей партии изучают другие варианты.

В июне бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действия администрации американского лидера Джо Байдена в условиях кризиса на Украине и в Донбассе могут закончиться мировой войной. Прежде бывший американский лидер заявлял, что если бы остался у власти после последних президентских выборов в Штатах, то кризиса вокруг Украины не сложилось бы.

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