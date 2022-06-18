Более 70% американцев назвали неверным путь США

Подавляющее большинство (71%) американцев считают, что США движутся по неверному пути. Такие данные показал опрос, опубликованный изданием USA Today и аналитическим агентством Suffolk Poll 17 июня.

Исследование показало, что жители Штатов пессимистично воспринимают события, происходящие в стране. Согласно данным опроса, 71% респондентов не одобряют выбранный курс властей. В их число входят и множество сторонников Демократической партии, представленной действующим президентом США Джо Байденом. Только 16% считают, что США движутся в правильном направлении.

Согласно опубликованным данным, действия Байдена на посту лидера государства не одобряют 47% опрошенных, при этом 39% — поддерживаю.

Издание сообщает, что негативное отношение американцев к работе властей обусловлено экономическими проблемами в стране, отражающимися на жизни обывателей.

15 июня проведенный Reuters/Ipsos опрос показал, что рейтинг общественного одобрения президента США снижается, он опустился до 39%. Этот показатель приближается к самому низкому значению за всё время его пребывания на посту президента.

16 июня Телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой назвал главной причиной текущего топливного кризиса и повышения цен на энергоресурсы действующего президента США. Он предложил вспомнить праймериз будущего президента, на которых тот заявлял, что «покончит с ископаемым топливом» и «не собирается уступать» в этом вопросе.

10 июня Bloomberg сообщил, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года. По данным агентства, скорее всего, это подтолкнет Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов». За день до этого Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране.