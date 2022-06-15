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Рейтинг одобрения действий Байдена снова рухнул в США

Рейтинг общественного одобрения Байдена снижается в США три недели подряд
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена снижается третью неделю подряд, он опустился до 39%. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Reuters/Ipsos.

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Уточняется, что этот показатель приближается к самому низкому значению за всё время его пребывания на посту президента.

По данным опроса, не одобряют работу Байдена свыше половины жителей США. Таким мнением поделились 56% опрошенных.

По словам авторов исследования, рейтинг одобрения Байдена с августа 2021 года остается ниже 50%, а значит, Демократическая партия на промежуточных выборах 8 ноября 2022 года может потерять контроль по меньшей мере над одной палатой конгресса.

Недовольство Байденом внутри его собственной партии — одна из причин снижения его популярности. Среди сторонников Демпартии сторонниками действующего президента являются 74%, в то время как в августе 2021 года их было 85%. При этом лишь 11% республиканцев поддерживают Байдена.

Отмечается, что опрос Reuters/Ipsos проводится онлайн на английском языке на всей территории США. В последнем приняли участие 1005 взрослых, из которых 443 поддерживали демократов и 364 — республиканцев. Мера погрешности составляет четыре процентных пункта.

Газета Politico 5 июня сообщила, что каскад проблем, возникший перед США, вызвал моральный кризис в Белом доме, а Байден и его помощники разочарованы собственной неспособностью переломить ситуацию. Среди вызовов, стоящих перед США, — рост цен на топливо, глобальная инфляция, проведение Россией спецоперации на Украине, потенциально возрождающаяся пандемия коронавируса и неспособность конгресса ужесточить контроль за оборотом оружия в стране, отметило издание.

2 июня телеведущий Грег Гатфелд в эфире Fox News заявил, что Байден не доработает до конца своего президентского срока. Такой вывод был сделан на фоне роста цен на топливо и иных социально-экономических проблем, приведших к резкому падению рейтинга американского лидера.

Самый низкий рейтинг Байдена был зафиксирован в мае. Он составил 36%.

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