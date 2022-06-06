СМИ узнали об упадке морального духа в администрации Байдена

Каскад проблем, возникший перед США, вызвал моральный кризис в Белом доме, американский лидер Джо Байден и его помощники разочарованы собственной неспособностью переломить ситуацию. Об этом 5 июня сообщила газета Politico.

Среди вызовов, стоящих перед США, — рост цен на топливо, глобальная инфляция, проведение Россией спецоперации на Украине, потенциально возрождающаяся пандемия коронавируса и не способность конгресса ужесточить контроль за оборотом оружия в стране, отмечает издание.

Белый дом оказывался либо ограниченным, либо беспомощным в борьбе с проблемами, обрушивающимися на него.

По данным издания, Байден «выражал раздражение» тем, что, согласно данным опросов общественного мнения, его работу оценивают негативнее, чем деятельность предыдущего президента США Дональда Трампа. Кроме того, из администрации президента начали увольняться сотрудники.

Исправить ситуацию в Белом доме хотят, увеличив частоту поездок Байдена по стране, во время которых он будет рассказывать избирателям о якобы достигнутых успехах. В Калифорнии политик будет председательствовать на саммите союзников Западного полушария, а в Нью-Мексико выступит о климатической повестке.

3 июня Республиканская партия США поддержала импичмент хозяина Белого дома. По мнению сторонников партии, Байден поставил под сомнение важность второй поправки конституции Соединенных Штатов, гарантирующей американцам право владеть оружием, призвав запретить в США продажу штурмовых винтовок и магазинов высокой емкости к ним.

2 июня Байден в ходе обращения к согражданам заявил, что вторая поправка к конституции Соединенных Штатов Америки не является абсолютом и что необходимо ужесточить контроль за оборотом оружия. Он также предложил поднять возраст разрешения на ношение оружия с 18 лет до 21 года.